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Нова Зеландія оголосила новий пакет допомоги для України

22 лютого 2024 08:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нова Зеландія оголосила новий пакет допомоги для України
Військова допомога Україні. Фото: Армія Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

До другої річниці повномасштабного вторгнення Росії Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України. Країна передасть нашій державі 25,9 млн доларів.

Про це повідомив уряд Нової Зеландії

Пакет допомоги Україні від Нової Зеландії 

Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс заявив, що війна завдала Україні жахливих людських збитків, величезних страждань і суттєво вплинула на регіональну та глобальну стабільність. Саме тому Нова Зеландія продовжує підтримувати нашу державу. 

"Ця підтримка в розмірі 25,9 мільйона доларів збільшить загальну суму допомоги, обіцяної Новою Зеландією за останні два роки, до більш ніж 100 мільйонів доларів", — сказав він. 

Окрім розширення розгортання NZDF, сьогоднішній пакет також включає: 

  • 6,5 млн доларів до Міжнародного фонду для України під керівництвом Великої Британії на закупівлю зброї та боєприпасів для України;
  • 7 млн доларів гуманітарної допомоги для підтримки постраждалих від війни українців, у тому числі тих, хто був переміщений до сусідніх країн;
  • 3 млн доларів до Трастового фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ Світового банку.

За його словами, такі рішення новозеландського уряду демонструють непохитну підтримку, відданість та захист міжнародної системи, яка заснована на правилах, що відображають наші цінності та підтримують наші інтереси. 

Нагадаємо, 21 лютого Швеція оголосила про надання Україні найбільшого від початку повномасштабного вторгнення пакета військової допомоги. Його загальна вартість становить 7,1 мільярда шведських крон (приблизно 683 мільйонів доларів США).

Додамо, 20 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення логістичного пункту для отримання міжнародної військової допомоги. Окрім синхронізації у наданні озброєння, обліку, моніторингу та контролю, налагодиться логістичний процес.

зброя
військова допомога
гроші
Нова Зеландія
війна в Україні

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