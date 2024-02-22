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Новая Зеландия объявила новый пакет помощи для Украины

22 февраля 2024 08:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Новая Зеландия объявила новый пакет помощи для Украины
Военная помощь Украине. Фото: Армия Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения России Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины. Страна передаст нашему государству 25,9 млн. долларов.

Об этом сообщило правительство Новой Зеландии.

Пакет помощи Украине от Новой Зеландии

Министр иностранных дел Уинстон Питерс заявил, что война нанесла Украине ужасный человеческий ущерб, огромные страдания и существенно повлияла на региональную и глобальную стабильность. Поэтому Новая Зеландия продолжает поддерживать наше государство.

"Эта поддержка в размере 25,9 миллиона долларов увеличит общую сумму помощи, обещанной Новой Зеландией за последние два года, до более 100 миллионов долларов", — сказал он.

Кроме расширения развертывания NZDF, сегодняшний пакет также включает в себя:

  • 6,5 млн долларов в Международный фонд для Украины под руководством Великобритании на закупку оружия и боеприпасов для Украины;
  • 7 млн долларов гуманитарной помощи для поддержки пострадавших от войны украинцев, в том числе тех, кто был перемещен в соседние страны;
  • 3 млн долларов в Трастовый фонд помощи Украине, восстановление, реконструкцию и реформы Всемирного банка.

По его словам, такие решения новозеландского правительства демонстрируют непреклонную поддержку, преданность и защиту международной системы, основанную на правилах, отражающих наши ценности и поддерживающие наши интересы.

Напомним, 21 февраля Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего с начала полномасштабного вторжения пакета военной помощи. Его общая стоимость составляет 7,1 миллиарда шведских крон (около 683 миллионов долларов США).

Добавим, 20 февраля Кабинет Министров Украины принял постановление о создании логистического пункта для получения международной военной помощи. Кроме синхронизации в предоставлении вооружения, учета, мониторинга и контроля наладится логистический процесс.

оружие
военная помощь
деньги
Новая Зеландия
война в Украине

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