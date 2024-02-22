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Встреча G20 — мировые лидеры осудили Россию за агрессию против Украины

22 февраля 2024 10:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Встреча G20 — мировые лидеры осудили Россию за агрессию против Украины
Саммит G20 в Бразилии. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время саммита G20 в Бразилии 21 февраля западные министры иностранных дел раскритиковали Россию за ее вторжение в Украину. Мировые лидеры подчеркнули, что страна-агрессорка должна заплатить за начавшуюся войну.

Об этом сообщило агентство Reuters в четверг, 22 февраля.

На встрече G20 раскритиковали Россию за войну в Украине

В среду, 21 февраля, в Рио-де-Жанейро состоялась встреча министров иностранных дел, которая была предназначена для подготовки повестки дня саммита G20 в ноябре 2024 года. Чиновники обсудили ситуацию на фронте в Украине и осудили Россию за агрессию.

"Россия должна быть вынуждена заплатить за свою агрессию", — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Такого же мнения придерживаются дипломаты США, Австралии, Канады, Германии, Италии, Франции и Норвегии.

"Мы должны поддерживать Украину, пока она не станет свободной и независимой суверенной страной без другой армии на своей земле", — сказал на встрече министр иностранных дел Норвегии.

Кроме того, министры обвинили ООН и другие многонациональные структуры в неспособности остановить конфликты, в результате которых погибают невиновные люди.

Напомним, ко второй годовщине полномасштабного вторжения России Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины на 25,9 млн долларов.

Кроме того, 21 февраля Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего с начала полномасштабного вторжения пакета военной помощи. Его общая стоимость составляет 7,1 миллиарда шведских крон (около 683 миллионов долларов США).

Украина
G20
саммит
война в Украине
Россия

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