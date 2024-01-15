ЗСУ знищили А-50 та ІЛ-22 та Формула миру без Китаю — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

В прямому ефірі Новини.LIVE поговоримо про збиття Збройними силами України над Азовським морем літака А-50 та бомбардувальника Іл-22 армії Російської Федерації. Крім того, обговоримо відсутність китайської делегації на форумі в Давосі.

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Літак А-50 та бомбардувальник Іл-22 армії РФ були атаковані ЗСУ над Азовським морем близько 21.00 14 січня. А-50 збитий, а ІЛ-22 зник з радарів після початку зниження, в районі Керчі.

Окрім того, Китай не брав участі в зустрічі в Давосі щодо української Формули миру.

За словами американського генерала Філіпа Брідлава, США не дали Україні того, що їй потрібно для встановлення переваги в повітрі. Він також зазначив, що хоча Україна була забезпечена деякою зброєю малої дальності, американські системи ATACMS були старішими варіантами з касетними боєголовками, менш потужними, ніж сучасні версії.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали, Олексій Кошель — політичний експерт, Петро Недзельський — військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, Алла Волоха — лікар-імунолог, інфекціоніст, доктор медичних наук, Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій, Олександр Левченко — дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол, Віктор Бобиренко — експерт "Бюро аналізу і політики", Анатолій Храпчинський — експерт з авіації, Богдан Долінце — авіаексперт.

Раніше ми повідомляли, що Україна і надалі працюватиме над поверненням окупованих територій в межах кордонів 1991 року. Це продовжує бути її стратегічною метою, яка може різнитися із військовими планами, про які знає лише Україна та її партнери.