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ВСУ уничтожили А-50 и ИЛ-22 и Формула мира без Китая — эфир Новини.LIVE

15 января 2024 08:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ВСУ уничтожили А-50 и ИЛ-22 и Формула мира без Китая — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В прямом эфире Новини.LIVE поговорим о сбитии Вооруженными силами Украины над Азовским морем самолета А-50 и бомбардировщика Ил-22 армии Российской Федерации. Кроме того, обсудим отсутствие китайской делегации на форуме в Давосе.

Посмотреть эфир Новини.LIVE можно по ссылке.

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О чем эфир

Самолет А-50 и бомбардировщик Ил-22 армии РФ были атакованы ВСУ над Азовским морем около 21:00 14 января. А-50 сбит, а ИЛ-22 исчез с радаров после начала понижения, в районе Керчи.

Кроме того, Китай не принимал участия во встрече в Давосе по поводу украинской Формулы мира.

По словам американского генерала Филиппа Бридлава, США не дали Украине того, что ей нужно для установления преимущества в воздухе. Он также отметил, что хотя Украина была снабжена некоторым оружием малой дальности, американские системы ATACMS были более старыми вариантами с кассетными боеголовками, менее мощными, чем современные версии.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали, Алексей Кошель — политический эксперт, Петр Недзельский — военный эксперт, полковник запаса ВСУ, Алла Волоха — врач-иммунолог, инфекционист, доктор медицинских наук, Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий, Александр Левченко — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Виктор Бобиренко — эксперт "Бюро анализа и политики", Анатолий Храпчинский — эксперт по авиации, Богдан Долинце — авиаэксперт.

Ранее мы сообщали, что Украина и дальше будет работать над возвращением оккупированных территорий в пределах границ 1991 года. Это продолжает быть ее стратегической целью, которая может отличаться от военных планов, о которых знает только Украина и ее партнеры.

Китай
ВСУ
Украина
Давос
самолеты
Россия

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