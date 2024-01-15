ВСУ уничтожили А-50 и ИЛ-22 и Формула мира без Китая — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

В прямом эфире Новини.LIVE поговорим о сбитии Вооруженными силами Украины над Азовским морем самолета А-50 и бомбардировщика Ил-22 армии Российской Федерации. Кроме того, обсудим отсутствие китайской делегации на форуме в Давосе.

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О чем эфир

Самолет А-50 и бомбардировщик Ил-22 армии РФ были атакованы ВСУ над Азовским морем около 21:00 14 января. А-50 сбит, а ИЛ-22 исчез с радаров после начала понижения, в районе Керчи.

Кроме того, Китай не принимал участия во встрече в Давосе по поводу украинской Формулы мира.

По словам американского генерала Филиппа Бридлава, США не дали Украине того, что ей нужно для установления преимущества в воздухе. Он также отметил, что хотя Украина была снабжена некоторым оружием малой дальности, американские системы ATACMS были более старыми вариантами с кассетными боеголовками, менее мощными, чем современные версии.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали, Алексей Кошель — политический эксперт, Петр Недзельский — военный эксперт, полковник запаса ВСУ, Алла Волоха — врач-иммунолог, инфекционист, доктор медицинских наук, Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий, Александр Левченко — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Виктор Бобиренко — эксперт "Бюро анализа и политики", Анатолий Храпчинский — эксперт по авиации, Богдан Долинце — авиаэксперт.

Ранее мы сообщали, что Украина и дальше будет работать над возвращением оккупированных территорий в пределах границ 1991 года. Это продолжает быть ее стратегической целью, которая может отличаться от военных планов, о которых знает только Украина и ее партнеры.