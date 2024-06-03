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ЗСУ уразили російську колону на кордоні із Сумською областю — ефектне відео

3 червня 2024 14:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ вдарили по російській колоні біля кордону з Сумською областю
Ураження російської колони на кордоні із Сумською областю. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові уразили колону російських окупантів на кордоні із Сумською областю. Удар було здійснено на схід від Свердликового Курської області. 

Відео опублікував Telegram-канал DeepState у понеділок, 3 червня.

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Бійці 53-ї ОМБр та 103-ї ОБрТрО показали кадри ураження російської колони. Внаслідок ударів сталося масштабне загоряння.

"На жаль, важкої техніки не було, але зупинка колони вантажівок з о/с в 3-х кілометрах від кордону була нефатальною помилкою, якою з радістю скористалися бійці Сил оборони. Насолоджуємося ефектним відео", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, екіпажу американської броньованої машини піхоти Bradley вдалося внаслідок прямого бою знищити два російських бронетранспортери БТР-82. Через зіткнення також було знищено ворожу десантну групу прикриття.

Також українські військові щодня знищують окупантів, їхню техніку та позиції. Тільки за травень Сили оборони ліквідували 1160 артилерійських систем ворога.

Україна
Сумська область
кордон
окупанти
ЗСУ
військова техніка

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