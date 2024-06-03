ЗСУ вдарили по російській колоні біля кордону з Сумською областю

ЗСУ уразили російську колону на кордоні із Сумською областю — ефектне відео
Українські військові уразили колону російських окупантів на кордоні із Сумською областю. Удар було здійснено на схід від Свердликового Курської області.
Відео опублікував Telegram-канал DeepState у понеділок, 3 червня.
Удар по російській колоні
Бійці 53-ї ОМБр та 103-ї ОБрТрО показали кадри ураження російської колони. Внаслідок ударів сталося масштабне загоряння.
"На жаль, важкої техніки не було, але зупинка колони вантажівок з о/с в 3-х кілометрах від кордону була нефатальною помилкою, якою з радістю скористалися бійці Сил оборони. Насолоджуємося ефектним відео", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, екіпажу американської броньованої машини піхоти Bradley вдалося внаслідок прямого бою знищити два російських бронетранспортери БТР-82. Через зіткнення також було знищено ворожу десантну групу прикриття.
Також українські військові щодня знищують окупантів, їхню техніку та позиції. Тільки за травень Сили оборони ліквідували 1160 артилерійських систем ворога.
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