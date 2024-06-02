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Військові показали, як ефектно знищують російських окупантів

2 червня 2024 21:36
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Військові показали, як ефектно знищують російських окупантів
Українські військові знищують ворога. Фото: скриншот відео Олександра Сирського
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Українські військові щодня знищують окупантів, їхню техніку та позиції. Тільки за травень Сили оборони ліквідували 1160 артилерійських систем ворога.

Відео моментів знищень опублікував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у вівторок, 2 червня.

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Українські військові нищать ворога

Сирський опублікував відео, де Сили оборони України знищують російських окупантів. Українські військові завдають удари по техніці, позиціях, піхоті та інших важливих об'єктах ворога.

Нагадаємо, що бійці 2 механізованого батальйону 47-ї окремої механізованої бригади, які ліквідували два ворожих БТР-82 разом із російською піхотою.

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в ніч проти неділі, 2 червня, на тимчасово окупованій території Херсонської області стався приліт. Відбулось ураження місця базування росіян у Малокаховці.

Олександр Сирський
Сирський
втрати окупантів
війна в Україні
Росія
ліквідація
окупанти
ЗСУ

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