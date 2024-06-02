Військові показали, як ефектно знищують російських окупантів

Українські військові знищують ворога. Фото: скриншот відео Олександра Сирського

Українські військові щодня знищують окупантів, їхню техніку та позиції. Тільки за травень Сили оборони ліквідували 1160 артилерійських систем ворога.

Відео моментів знищень опублікував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у вівторок, 2 червня.

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Сирський опублікував відео, де Сили оборони України знищують російських окупантів. Українські військові завдають удари по техніці, позиціях, піхоті та інших важливих об'єктах ворога.

Нагадаємо, що бійці 2 механізованого батальйону 47-ї окремої механізованої бригади, які ліквідували два ворожих БТР-82 разом із російською піхотою.

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в ніч проти неділі, 2 червня, на тимчасово окупованій території Херсонської області стався приліт. Відбулось ураження місця базування росіян у Малокаховці.