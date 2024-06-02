Военные показали, как эффектно уничтожают российских оккупантов

Украинские военные уничтожают врага. Фото: скриншот видео Александра Сырского

Украинские военные ежедневно уничтожают оккупантов, их технику и позиции. Только за май Силы обороны ликвидировали 1160 артиллерийских систем врага.

Видео моментов уничтожений опубликовал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во Telegram во вторник, 2 июня.

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Украинские военные уничтожают врага

Сырский опубликовал видео, где Силы обороны Украины уничтожают российских оккупантов. Украинские военные наносят удары по технике, позициям, пехоте и другим важным объектам врага.

Напомним, что бойцы 2 механизированного батальона 47-й отдельной механизированной бригады, ликвидировавшие два вражеских БТР-82 вместе с российской пехотой.

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в ночь на воскресенье, 2 июня, на временно оккупированной территории Херсонской области произошел прилет. Произошло поражение базирования россиян в Малокаховке.