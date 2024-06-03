Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow ВСУ поразили российскую колонну на границе с Сумской областью — эффектное видео arrow

ВСУ поразили российскую колонну на границе с Сумской областью — эффектное видео

3 июня 2024 14:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ ударили по российской колонне возле границы с Сумской областью
Поражение российской колонны на границе с Сумской областью. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные поразили колонну российских оккупантов на границе с Сумской областью. Удар был осуществлен к востоку от Свердликово Курской области. 

Видео опубликовал Telegram-канал DeepState в понедельник, 3 июня.

Читайте также:

Удар по российской колонне

Бойцы 53-й ОМБр и 103-й ОБрТрО показали кадры поражения российской колонны. В результате ударов произошло масштабное возгорание.

"К сожалению, тяжелой техники не было, но остановка колонны грузовиков с о/с в 3-х километрах от границы была нефатальной ошибкой, которой с радостью воспользовались бойцы Сил обороны. Наслаждаемся эффектным видео", — говорится в сообщении.

Напомним, экипажу американской бронированной машины пехоты Bradley удалось в результате прямого боя уничтожить два российских бронетранспортера БТР-82. В результате столкновения также была уничтожена вражеская десантная группа прикрытия.

Также украинские военные ежедневно уничтожают оккупантов, их технику и позиции. Только за май Силы обороны ликвидировали 1160 артиллерийских систем врага.

Украина
Сумская область
граница
оккупанты
ВСУ
военная техника

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня