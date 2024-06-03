ВСУ ударили по российской колонне возле границы с Сумской областью

Поражение российской колонны на границе с Сумской областью. Фото: скриншот из видео

Украинские военные поразили колонну российских оккупантов на границе с Сумской областью. Удар был осуществлен к востоку от Свердликово Курской области.

Видео опубликовал Telegram-канал DeepState в понедельник, 3 июня.

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Бойцы 53-й ОМБр и 103-й ОБрТрО показали кадры поражения российской колонны. В результате ударов произошло масштабное возгорание.

"К сожалению, тяжелой техники не было, но остановка колонны грузовиков с о/с в 3-х километрах от границы была нефатальной ошибкой, которой с радостью воспользовались бойцы Сил обороны. Наслаждаемся эффектным видео", — говорится в сообщении.

Напомним, экипажу американской бронированной машины пехоты Bradley удалось в результате прямого боя уничтожить два российских бронетранспортера БТР-82. В результате столкновения также была уничтожена вражеская десантная группа прикрытия.

Также украинские военные ежедневно уничтожают оккупантов, их технику и позиции. Только за май Силы обороны ликвидировали 1160 артиллерийских систем врага.