Боєць ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Операція Збройних сил України в Курській області триває і військові аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) підготували свіжий звіт. В ньому стверджується, що ЗСУ посилили свій тиск по всій лінії боєзіткнень Курщини.

Звіт західних аналітиків з ISW був опублікований 22 серпня, у четвер.

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Просування ЗСУ в Курській області. Фото: ISW

У звіті повідомляється, що українські військові продовжують витісняти ворога у східній частині Комарівки (це на сході від Суджі). Самі кремлівські так звані військкори визнають, що українські бійці вже контролюють Семенівку та просунулися до південної частини Левшинки. Є незначне просування у північній частині Мартинівки.