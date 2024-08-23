Боец ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области продолжается и военные аналитики из Института изучения войны (ISW) подготовили свежий отчет. В нем утверждается, что ВСУ усилили свое давление по всей линии боестолкновений на Курщине.

Отчет западных аналитиков по ISW был опубликован 22 августа, в четверг.

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Продвижение ВСУ в Курской области. Фото: ISW

В отчете сообщается, что украинские военные продолжают вытеснять врага в восточной части Комаровки (это к востоку от Суджи). Сами кремлевские так называемые военкоры признают, что украинские бойцы уже контролируют Семеновку и продвинулись в южную часть Левшинки. Есть незначительное продвижение в северной части Мартыновки.