ВСУ продолжают вытеснять армию РФ из Курской области — где продвинулись украинские войска
23 августа 2024 06:15
Боец ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Операция Вооруженных сил Украины в Курской области продолжается и военные аналитики из Института изучения войны (ISW) подготовили свежий отчет. В нем утверждается, что ВСУ усилили свое давление по всей линии боестолкновений на Курщине.
Отчет западных аналитиков по ISW был опубликован 22 августа, в четверг.
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В отчете сообщается, что украинские военные продолжают вытеснять врага в восточной части Комаровки (это к востоку от Суджи). Сами кремлевские так называемые военкоры признают, что украинские бойцы уже контролируют Семеновку и продвинулись в южную часть Левшинки. Есть незначительное продвижение в северной части Мартыновки.
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