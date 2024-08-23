В прорыве ВСУ в Курской области россияне все больше обвиняют Путина — в основном в тех областях, где набирают контрактников

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Западные аналитики и социологи заметили, что после военной операции ВСУ в Курской области отношение россиян к президенту Владимиру Путину несколько ухудшилось. И хотя до падения рейтинга диктатора еще далеко, уже присутствует негативная реакция на ситуацию с переносом войны на территорию РФ.

Об этом 22 августа пишет The New York Times.

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Согласно данным аналитической компании FilterLabs AI, отслеживающей настроения россиян, количество негативных комментариев в социальных сетях выросло после того, как украинские войска начали свою операцию.

Многие авторы постов и публикаций в Интернете говорят о том, что продвижение Украины является провалом российского правительства, а точнее, Путина.

Поскольку прямых опросов общества в РФ провести нереально, тем более западным социологам, FilterLabs отслеживает комментарии на сайтах социальных сетей, публикации в Интернете и на новостных сайтах СМИ, используя компьютерную модель для анализа настроений, высказанных обычными россиянами.

Аналитики говорят, что негативная реакция россиян на операцию ВСУ гораздо сильнее, чем в прошлом году, когда Евгений Пригожин устроил свой так называемый "марш справедливости".

"Ответ Путина на операцию ВСУ в лучшем случае был признан неадекватным, а в худшем — оскорбительным", — сказал изданию Джонатан Теубнер, исполнительный директор FilterLabs.

Отношение к Путину в Москве остается более позитивным, где Россия крепче держит руку на СМИ и публичных дебатах. Согласно анализу, в дальних областях растет разочарование Кремлем.

Где больше всего упала популярность Путина

Аналитики утверждают, что симпатии к Путину резко упали в регионах России, где Кремль сосредоточил свои усилия по вербовке военных.

"Если престиж и популярность Путина упадут в ключевых регионах (особенно если россияне почувствуют, что война идет плохо), Кремлю может стать труднее пополнять свои военные ряды", — говорится в анализе FilterLabs.