В прориві ЗСУ у Курській області росіяни все більше звинувачують Путіна — в основному в тих областях, де набирають контрактників

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Західні аналітики та соціологи помітили, що після військової операції ЗСУ у Курській області ставлення росіян до президента Володимира Путіна дещо погіршилось. І хоча до падіння рейтингу диктатора ще далеко, але вже присутня негативна реакція на ситуацію з перенесенням війни на територію РФ.

Про це 22 серпня пише The New York Times.

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Згідно з даними аналітичної компанії FilterLabs AI, яка відстежує ставлення росіян, кількість негативних коментарів у соціальних мережах зросла після того, як українські війська почали свою операцію.

Багато авторів постів та публікацій в Інтернеті говорять про те, що просування України є провалом російського уряду, а точніше, Путіна.

Оскільки прямих опитувань суспільства у РФ провести нереально, тим більше західним соціологам, FilterLabs відстежує коментарі на сайтах соціальних мереж, публікації в Інтернеті та на сайтах новинних ЗМІ, використовуючи комп’ютерну модель для аналізу настроїв, висловлених звичайними росіянами.

Аналітики кажуть, що негативна реакція росіян на операцію ЗСУ значно сильніша, ніж минулого року, коли Євген Пригожин влаштував свій так званий "марш справедливості".

"Відповідь Путіна на операцію ЗСУ в кращому випадку була визнана неадекватною, а в гіршому – образливою", – сказав виданню Джонатан Теубнер, виконавчий директор FilterLabs.

Ставлення до пана Путіна в Москві залишається більш позитивним, де Росія міцніше тримає руку на ЗМІ та публічних дебатах. Згідно з аналізом, на околицях Росії зростає розчарування Кремлем.

Де найбільше впала популярність Путіна

Аналітики стверджують, що симпатії щодо Путіна різко впали в регіонах Росії, де Кремль зосередив свої зусилля з вербування військових.

"Якщо престиж і популярність Путіна впадуть у ключових регіонах (особливо якщо росіяни відчують, що війна йде погано), Кремлю може стати важче поповнювати свої військові ряди", — йдеться в аналізі FilterLabs.