В США чоловік виловив з дна озера сейф — чи були в ньому гроші

Сейф, який витягли з дна озера. Фото: скриншот

У Нью-Йорку американський блогер Джеймс Кейн витяг з дна міського озера Флашинг Медоуз запечатаний сейф, наповнений грішми. Всередині знаходилося 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє Associated Press у середу, 5 червня.

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Як стало відомо, Кейн та його дівчина, Барбі Агостіні, знайшли у сейфі стодоларові купюри, датовані 1939 та 1964 роками.

За підрахунками пари, в сейфі було близько 100 000 доларів, хоча банкноти частково розклалися та злиплися. Всі купюри були опечатані тримірною захисною стрічкою, проте на самому сейфі не було жодних підказок щодо законного власника. Вони подзвонили в поліцію, аби проінформувати правоохоронців, але там порадили подружжю лишити сейф собі, адже жодного складу злочину немає.

"Вони вирішили залишити його нам", — сказав Кейн.

Водночас в пресцентрі Департаменту поліції Нью-Йорка заявили виданню, що "справжність знайденої валюти" неможливо визначити через її "значно зруйнований стан".

Нагадаємо, раніше в Єгипті знайшли гробницю фараона Рамзеса II, під підлогою монастиря у східноцентральному районі країни.

Водночас Колумбія розпочала дослідження затонулого біля берегів країни іспанського галеона "Сан-Хосе": на борту корабля можуть перебувати коштовні вантажі загальною вартістю у 20 мільярдів доларів.