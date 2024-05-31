В Єгипті знайшли гробницю Рамзеса II

Обличчя Рамзеса II, яке згенерували вчені за допомогою 3D-моделі його черепа. Фото: Face Lab LJMU via Pen News

В Єгипті знайшли гробницю наймогутнішого фараона, який помер 3000 років тому. Давно втрачений саркофаг виявили під підлогою монастиря.

Про це повідомляє DailyMail у п'ятницю, 31 травня.

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Гробниця наймогутнішого фараона Стародавнього Єгипту

Археологи повторно дослідили таємниче гранітне поховання, знайдене під підлогою релігійного центру в східно-центральному Єгипті, і встановили, що воно належало Рамзесу II.

Протягом його правління з 1279 по 1213 роки до н.е. в Єгипті були побудовані вражаючі статуї та будівлі, що стали виразом величі імперської могутності Єгипту.

Початково у саркофазі були знайдені останки верховного жерця, проте ця нова знахідка вказує на те, що він витягнув мумію фараона та його труну, щоб використати місце поховання повторно.

Фрагмент граніту. Фото: Kevin Cahail

Єгиптолог Фредерік Пайродо здійснив це відкриття після перегляду фрагмента граніту, який був знайдений в Абідосі ще у 2009 році.

Він визначив, що на цьому п'ятифунтовому та тридюймовому камені є гравіювання, яке раніше не було помічено, але на ньому було написано "самого Рамзеса II".

Гравіювання. Фото: Kevin Cahail

"Коли я прочитав ці результати, мене охопили сумніви. Я попросив свого американського колегу, чи можу я ще раз вивчити справу, і він погодився, зважаючи на складність цієї справи. Мої колеги вважали, що знак перед словом "цар" вказував на верховного жерця Менхеперра, який керував південним Єгиптом близько 1000 року до нашої ери. Однак цей знак насправді датується попередньою гравюрою і, отже, вказує на першого власника", — сказав він.

Він додав, що на саркофазі також були гравіювання з Книги Дверей, яка була призначена для царів у часи Рамзеса.

Мумія Рамзеса II. Фото: Getty Images

"Царський картуш містить коронаційне ім'я Рамзеса II, яке характерне саме для нього, але це було замасковано станом каменю і другим гравіюванням, доданим під час повторного використання", — сказав Пайродо.

Поховання Рамзеса II

Археологи давно знали, що Рамзес II був похований у золотій труні, викраденій в античності і переміщеній в алебастровий саркофаг, який пізніше був зруйнований.

Тисячі уламків були поміщені у великий гранітний саркофаг, який через 200 років був викрадений Менхеперре для повторного використання.

Обличчя Рамзеса II, яке згенерували вчені за допомогою 3D-моделі його черепа. Фото: Face Lab LJMU via Pen News

"Це відкриття є новим доказом того, що в цей час Долина Царів була об'єктом не лише пограбування, але й повторного використання поховальних предметів наступними правителями", — додав Пайродо.

Рамзес II був наймогутнішим і найвідомішим правителем Стародавнього Єгипту.

Нагадаємо, Колумбія розпочала дослідження затонулого іспанського галеона XVIII століття, який отримав назву "Святий грааль кораблетрощ". Він вважається одним з найцінніших за своїм вантажем в історії.

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