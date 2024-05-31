В Египте нашли гробницу Рамзеса II

Лицо Рамзеса II, сгенерированное учеными с помощью 3D-модели его черепа. Фото: Face Lab LJMU via Pen News

В Египте нашли гробницу самого могущественного фараона, который умер 3000 лет назад. Давно утраченный саркофаг обнаружили под полом монастыря.

Об этом сообщает DailyMail в пятницу, 31 мая.

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Археологи повторно исследовали таинственное гранитное захоронение, найденное под полом религиозного центра в восточно-центральном Египте, и установили, что оно принадлежало Рамзесу II.

В течение его правления с 1279 по 1213 г. до н.э. в Египте были построены поразительные статуи и здания, ставшие выражением величия имперского могущества Египта.

Первоначально в саркофаге были найдены останки верховного жреца, однако эта новая находка указывает на то, что он вытащил мумию фараона и его гроб, чтобы воспользоваться местом захоронения повторно.

Фрагмент гранита. Фото: Kevin Cahail

Египтолог Фредерик Пайродо совершил это открытие после просмотра фрагмента гранита, найденного в Абидосе еще в 2009 году.

Он определил, что на этом пятифунтовом и трехдюймовом камне есть гравировка, которая раньше не была замечена, но на ней было написано "самого Рамзеса II".

Гравировка. Фото: Kevin Cahail

"Когда я прочитал эти результаты, меня охватили сомнения. Я попросил своего американского коллегу, могу ли я еще раз изучить дело, и он согласился, учитывая сложность этого дела. Мои коллеги считали, что знак перед словом "царь" указывал на верховного жреца Менхеперра, который управлял южным Египтом около 1000 года до нашей эры. Однако этот знак на самом деле датируется предыдущей гравюрой и, следовательно, указывает на первого владельца", — сказал он.

Он добавил, что на саркофаге также были гравировки из Книги Дверей, предназначенной для царей во времена Рамзеса.

Мумия Рамзеса II. Фото: Getty Images

"Царский картуш содержит коронационное имя Рамзеса II, которое характерно именно для него, но это было замаскировано состоянием камня и второй гравировкой, добавленной во время повторного использования", — сказал Пайродо.

Захоронение Рамзеса II

Археологи давно знали, что Рамзес II был похоронен в золотом гробу, похищенном в античности и перемещенном в алебастровый саркофаг, который позже был разрушен.

Тысячи обломков были помещены в большой гранитный саркофаг, который через 200 лет был похищен Менхеперре для повторного использования.

Лицо Рамзеса II, сгенерированное учеными с помощью 3D-модели его черепа. Фото: Face Lab LJMU via Pen News

"Это открытие является новым доказательством того, что в это время Долина Царей была объектом не только ограбления, но и повторного использования погребальных предметов следующими правителями", — добавил Пайродо.

Рамзес II был самым могущественным и известным правителем Древнего Египта.

Напомним, Колумбия приступила к исследованию затонувшего испанского галеона XVIII века, получившего название "Святой грааль кораблетрощ". Он считается одним из самых ценных по своему грузу в истории.

Также киевские таможенники во время осмотра посылки, направлявшейся из Кривого Рога в США, обнаружили археологические артефакты с 6 тысячелетия до нашей эры. Находки относятся к материалам археологических культур периода "неолит — время бронзы".