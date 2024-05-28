Колумбія досліджує 300-річний іспанський корабель зі скарбами на 20 млрд долларів

Затонулий іспанський галеон "Сан-Хосе". Фото: COLOMBIAN GOVERNMENT

Колумбія розпочала дослідження затонулого іспанського галеона XVIII століття, який отримав назву "Святий грааль кораблетрощ". Цей корабель вважається одним з найцінніших за своїм вантажем в історії.

Про це повідомило видання BBC в понеділок, 27 травня.

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Легендарний галеон "Сан-Хосе"

Затонулий галеон "Сан-Хосе" перевозив через Карибське море скарби, вартість яких сьогодні оцінюється приблизно в 20 мільярдів доларів. Судно було завантажене золотом, сріблом, дорогоцінним камінням та ювелірними виробами, зібраними в латиноамериканських колоніях. У червні 1708 року "Сан-Хосе" вирушив до берегів Іспанії, щоб доставити кошти іспанському королю для оплати війни проти Британії. Проте судно було атаковане британською флотилією та затонуло біля колумбійського порту Картахена.

Скарби на галеоні "Сан-Хосе". Фото:

REUTERS

На борту галеона перебувало 600 моряків. Знайти "Сан-Хосе" намагалися давно, і лише в грудні 2015 року Колумбія офіційно заявила про успішне виявлення легендарного судна командою водолазів.

Виклики та дослідження

Судно лежить на глибині понад 900 метрів, що ускладнює його обстеження та підняття артефактів. Уряд Колумбії оголосив місце знахідки "національною охоронною територією".

На першому етапі проєкту вчені зосередяться на фотографуванні галеона за допомогою дистанційних датчиків, повідомили в Колумбійському інституті антропології та історії. Отримані результати допоможуть прокласти шлях для подальших досліджень та збору археологічних матеріалів з місця кораблетрощі.

Скарби на галеоні "Сан-Хосе". Фото:

REUTERS

Для дослідження планують залучити підводне судно з технологіями акустичного позиціювання, а також апарат дистанційного керування з різними датчиками й інструментами, які зможуть спускатися до місця затонулого галеона. Розкопки на першому етапі проводити не будуть.

Безпрецедентна експедиція

Міністр культури Колумбії Хуан Давид Корреа назвав дослідницьку експедицію "безпрецедентною". За його словами, вивчення галеона допоможе краще зрозуміти власну історію й культуру, а також дасть підказки про економічний, соціальний і політичний клімат Європи на початку XVIII століття.

Відкриття "Сан-Хосе" має велике значення для Колумбії, проте це також спровокувало міжнародну судову тяганину. На скарб претендують кілька країн і компаній. Судно було іспанським, вантаж перевозило з території сучасної Болівії, а затонуло у водах, які зараз належать Колумбії. Про свої права на половину вантажу також заявила група американських інвесторів Sea Search Armada.

Перший етап досліджень має на меті зібрати інформацію для подальших розкопок і збереження артефактів. Вчені сподіваються, що їхні зусилля допоможуть пролити світло на одну з найбільших загадок морської історії та зберегти скарби для майбутніх поколінь.

Раніше в Колумбії хотіли підняти затонулий іспанський галеон із золотом на борту.

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