На Волині знайшли історичну пам'ятку часів Київської Русі

Історичка пам'ятка часів Київської Русі. Фото: t.me/pgo_gov_ua

На Волині знайшли ще одну історичну пам'ятку часів Київської Русі. Йдеться про вирізьблену кам’яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у суботу, 4 травня.

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"Зусиллями прокурорів Луцької окружної прокуратури віднайдено історичну пам’ятку — вирізьблену кам’яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів", — йдеться у повідомленні.

Знахідку передадуть до Національного музею історії України для проведення дослідження щодо її наукової, історичної, культурної та художньої цінності.

У прокуратурі зазначили, що раніше правоохоронці врятували від незаконного продажу на інтернет-аукціоні плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням Святого Воїна, яка також є пам'яткою періоду Київської Русі.

Обидва артефакти були виявлені в ході розслідування кримінального провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, яке випадково опинилося у її володінні.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 березня у Волинській області правоохоронці віднайшли унікальну історичну пам'ятку "Святого воїна" періоду Київської Русі, яку невідомі особи намагалися незаконно продати на інтернет-аукціоні. Знахідку передадуть до Національного музею історії.

Також у стані війни культурна спадщина України потерпає від російської агресії — її знищую, вивозять, псують. Пам'ятки історії потребують надійного захисту від окупантів, тож наразі в державі йдеться про розробку алгоритму їхньої евакуації та надійного збереження.