На Волыни нашли историческую памятку времен Киевской Руси

Историческая памятка времен Киевской Руси. Фото: t.me/pgo_gov_ua

На Волыни нашли еще одну историческую памятку времен Киевской Руси. Речь идет о вырезанной каменной плите ХІІ-ХІІІ ст. с изображением двух ангелов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в субботу, 4 мая.

Читайте также:

Памятка времен Киевской Руси на Волыни

"Усилиями прокуроров Луцкой окружной прокуратуры найдена историческая достопримечательность — вырезанная каменная плита XII-XIII вв. с изображением двух ангелов", — говорится в сообщении.

Находку передадут в Национальный музей истории Украины для проведения исследования ее научной, исторической, культурной и художественной ценности.

В прокуратуре отметили, что ранее правоохранители спасли от незаконной продажи на интернет-аукционе плиту ХІІ-ХІІІ ст. с изображением Святого Воина, который также является памяткой периода Киевской Руси.

Оба артефакта были обнаружены в ходе расследования уголовного производства по факту незаконного присвоения лицом найденного или чужого имущества, случайно оказавшегося в его владении.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, 15 марта в Волынской области правоохранители обнаружили уникальную историческую памятку "Святого воина" периода Киевской Руси, которую неизвестные пытались незаконно продать на интернет-аукционе. Находку передадут в Национальный музей истории.

Также в состоянии войны культурное наследие Украины страдает от российской агрессии — его уничтожают, вывозят, портят. Достопримечательности истории нуждаются в надежной защите от оккупантов, поэтому в государстве речь идет о разработке алгоритма их эвакуации и надежной сохранности.