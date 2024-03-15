На Волині віднайшли унікальну пам'ятку часів Київської Русі, яку невідомі намагались продати

Знайдена пам'ятка. Фото: Офіс генерального прокурора

У Волинській області правоохоронці віднайшли унікальну історичну пам'ятку "Святого воїна" періоду Київської Русі, яку невідомі особи намагалися незаконно продати на інтернет-аукціоні. Знахідку передадуть до Національного музею історії.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Що відомо про пам'ятку "Святого воїна"

Зазначається, що вирізьблена кам'яна плита сягає своєю історією 10-13 століття й належить періоду Київської Русі. На ній зображений "Святий воїн", ймовірно, Святий Дмитро. Знахідка могла б бути окрасою одного із храмів Галицько-Волинського князівства.

Відтак, знайдену пам'ятку, яку невідомі намагалися продати, передадуть до Національного музею історії України для зберігання та проведення дослідження.

Як розповів генеральний директор музею, доктор історичних наук Федір Андрощук, пам’яток такого рівня не знаходили в нашій країні впродовж останнього століття.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення у Харківській області було зруйновано чи пошкоджено 216 пам'яток культурної спадщини.

Нещодавно в історичному центрі Одеси на продаж виставили майже двохсотрічну пам'ятку архітектури. За лот планувалося виторгувати 12 мільйонів гривень.