На Волыни нашли уникальную памятку времен Киевской Руси, которую неизвестные пытались продать

Найденый памятник. Фото: Офис генерального прокурора

В Волынской области правоохранители обнаружили уникальный исторический памятник "Святого воина" периода Киевской Руси, который неизвестные пытались незаконно продать на интернет-аукционе. Находку передадут в Национальный музей истории.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Что известно о памятке "Святого воина"

Отмечается, что вырезанная каменная плита уходит своей историей 10-13 века и принадлежит периоду Киевской Руси. На ней изображен "Святой воин", вероятно, Святой Дмитрий. Находка могла быть украшением одного из храмов Галицко-Волынского княжества.

Следовательно, найденную памятку, которую неизвестные пытались продать, передадут в Национальный музей истории Украины для хранения и проведения исследования.

Как рассказал генеральный директор музея, доктор исторических наук Федор Андрощук, памятников такого уровня не находили в нашей стране на протяжении последнего столетия.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Харьковской области было разрушено или повреждено 216 памятников культурного наследия.

Недавно в историческом центре Одессы на продажу выставили почти двухсотлетний памятник архитектуры. За лот планировалось выторговать 12 миллионов гривен.