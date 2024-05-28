Колумбия исследует 300-летний испанский корабль с кладом на 20 млрд долларов

Затонувший испанский галеон "Сан-Хосе". Фото: COLOMBIAN GOVERNMENT

Колумбия приступила к исследованию затонувшего испанского галеона XVIII века, получившего название "Святой грааль кораблекрушений". Этот корабль считается одним из самых ценных по своему грузу в истории.

Об этом сообщило издание BBC в понедельник, 27 мая.

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Легендарный галеон "Сан-Хосе"

Затонувший галеон "Сан-Хосе" перевозил через Карибское море сокровища, стоимость которых сегодня оценивается примерно в 20 миллиардов долларов. Судно было загружено золотом, серебром, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, собранными в латиноамериканских колониях. В июне 1708 года Сан-Хосе отправился к берегам Испании, чтобы доставить средства испанскому королю для оплаты войны против Британии. Однако судно было атаковано британской флотилией и затонуло у колумбийского порта Картахена.

Сокровища на галеоне "Сан-Хосе". Фото:

REUTERS

На борту галеона находились 600 моряков. Найти "Сан-Хосе" пытались давно, и только в декабре 2015 года Колумбия официально заявила об успешном обнаружении легендарного судна командой водолазов.

Вызовы и исследования

Судно лежит на глубине более 900 метров, что затрудняет его обследование и поднятие артефактов. Правительство Колумбии объявило место находки "национальной охранной территорией".

На первом этапе проекта учёные сосредоточатся на фотографировании галеона с помощью дистанционных датчиков, сообщили в Колумбийском институте антропологии и истории. Полученные результаты помогут проложить путь для дальнейших исследований и сбора археологических материалов с места кораблекрушения.

Сокровища на галеоне "Сан-Хосе". Фото:

REUTERS

Для исследования планируется привлечь подводное судно с технологиями акустического позиционирования, а также аппарат дистанционного управления с различными датчиками и инструментами, которые смогут спускаться к месту затонувшего галеона. Раскопки на первом этапе производить не будут.

Беспрецедентная экспедиция

Министр культуры Колумбии Хуан Давид Корреа назвал исследовательскую экспедицию "беспрецедентной". По его словам, изучение галеона поможет лучше понять собственную историю и культуру, а также даст подсказки об экономическом, социальном и политическом климате Европы в начале XVIII века.

Открытие "Сан-Хосе" имеет большое значение для Колумбии, однако это также спровоцировало международную судебную тяжбу. На клад претендуют несколько стран и компаний. Судно было испанским, груз перевозил с территории современной Боливии, а затонул в водах, которые сейчас принадлежат Колумбии. О своих правах на пол груза также заявила группа американских инвесторов Sea Search Armada.

Первый этап исследований имеет целью собрать информацию для дальнейших раскопок и сохранения артефактов. Ученые надеются, что их усилия помогут пролить свет на одну из самых больших загадок морской истории и сохранить ценные сокровища для будущих поколений.

Ранее в Колумбии хотели поднять затонувший испанский галеон с золотом на борту.

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