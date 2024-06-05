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"Золотая" находка — в США мужчина поисковым магнитом достал из-под воды полный денег сейф

5 июня 2024 17:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В США мужчина выловил со дна озера сейф — были ли в нем деньги
Сейф, вытащенный со дна озера. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Нью-Йорке американский блоггер Джеймс Кейн вытащил со дна городского озера Флашинг Медоуз запечатанный сейф, наполненный деньгами. Внутри находилось 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает Associated Press в среду, 5 июня.

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Как стало известно, Кейн и его девушка Барби Агостини нашли в сейфе стодолларовые купюры, датированные 1939 и 1964 годами.

По подсчетам пары, в сейфе было около 100 000 долларов, хотя банкноты частично разложились и слиплись. Все купюры были опечатаны трехмерной защитной лентой, однако на самом сейфе не было никаких подсказок по поводу законного владельца. Они позвонили в полицию, чтобы проинформировать правоохранителей, но там посоветовали супругам оставить сейф себе, ведь никакого состава преступления нет.

"Они решили оставить его нам", — сказал Кейн.

В то же время в пресс-центре Департамента полиции Нью-Йорка заявили изданию, что "подлинность найденной валюты" невозможно определить из-за ее "значительно разрушенного состояния".

Напомним, ранее в Египте была найдена гробница фараона Рамзеса II, под полом монастыря в восточно-центральном районе страны.

В то же время Колумбия приступила к исследованию затонувшего у берегов страны испанского галеона "Сан-Хосе": на борту корабля могут находиться ценные грузы общей стоимостью в 20 миллиардов долларов.

полиция
археология
находка
деньги
США
озеро

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