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Зниження мобілізаційного віку до 21 року — Подоляк розповів, що говорять у Комітеті

26 червня 2024 18:18
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Україні не планують знижувати мобілізаційний вік до 21 року — Подоляк
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.Live
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Україні наразі не планують знижувати мобілізаційний вік. У комітеті Ради працюють над іншими питаннями, що стосуються мобілізації. 

Про це в інтерв'ю Новини.Live розповів радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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За словами Подоляка, підстав для зниження мобілізаційний вік до 21 року наразі немає.

"Таких планів та пропозицій немає, як і планів понизити планку із 60 до 50 років",  — сказав він.

Радник керівника ОП зазначив, що у профільному комітеті обговорюється економічне бронювання.

"Адже мобілізація — це не лише про тих, кого мобілізують, а й про те, хто може профінансувати роботу цих людей. Це соціальні виплати, зарплати, амуніція - на одного військовослужбовця треба мати 5 людей, які платять податки. І тоді економічне бронювання має сенс", — сказав Подоляк.

Він наголосив на тому, що це складне питання, бо це питання справедливості як такої.

"Все, більше нічого не обговорюється і на сьогодні планів, знизити мобілізаційний вік до 21 року, немає", — підсумував посадовець.

Додамо, що подивитися інтервʼю можна на каналі Новини.LIVE вже 26 червня о 21:00.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що в України є чітка позиція щодо плану закінчення війни з Росією, який має відповідати міжнародному праву, а мир повинен бути справедливим. За його словами, закінчити війну без покарання Росії за злочини неможливо.

Окрім того, Подоляк пояснив, що вплинуло на рішення Сполучених Штатів Америки дозволити Україні бити по території Росії. За його словами, це через "неадекватність" російського керівництва.

Михайло Подоляк
армія
мобілізація
бронювання
ТЦК та СП
військовозобов'язані
економічне бронювання

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