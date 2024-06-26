Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Снижение мобилизационного возраста до 21 года — Подоляк рассказал, что говорят в Комитете arrow

Снижение мобилизационного возраста до 21 года — Подоляк рассказал, что говорят в Комитете

26 июня 2024 18:18
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Україні не планують знижувати мобілізаційний вік до 21 року — Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Новости.
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Украине пока не планируют снижать мобилизационный возраст. В комитете Рады работают над другими вопросами, которые касаются мобилизации.

Об этом в интервью Новини.Live рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте также:

Какие вопросы, связанные с мобилизацией, обсуждают в Комитете

По словам Подоляка, оснований для снижения мобилизационного возраста до 21 года пока нет.

"Таких планов и предложений нет, как и планов снизить планку с 60 до 50 лет", — сказал он.

Советник руководителя ОП отметил, что в профильном комитете обсуждается экономическое бронирование.

"Ведь мобилизация — это не только о тех, кого мобилизуют, но и о том, кто может профинансировать работу этих людей. Это социальные выплаты, зарплаты, амуниция — на одного военнослужащего нужно иметь пять человек, которые платят налоги. И тогда экономическое бронирование имеет смысл", — сказал Подоляк.

Он отметил, что это сложный вопрос, потому что это вопрос справедливости как таковой.

"Все, больше ничего не обсуждается и на сегодняшний день планов, снизить мобилизационный возраст до 21 года, нет", — подытожил чиновник.

Добавим, что посмотреть интервью можно на канале Новини.LIVE уже 26 июня в 21:00.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что у Украины есть четкая позиция по плану окончания войны с Россией, который должен соответствовать международному праву, а мир должен быть справедливым. По его словам, окончить войну без наказания России за преступления невозможно.

Кроме того, Подоляк пояснил, что повлияло на решение Соединенных Штатов Америки разрешить Украине бить по территории России . По его словам, это из-за "неадекватности" российского руководства.

Михаил Подоляк
армия
мобилизация
бронирование
ТЦК и СП
военнообязанные
экономическое бронирование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны