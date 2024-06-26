В Україні не планують знижувати мобілізаційний вік до 21 року — Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Новости.

В Украине пока не планируют снижать мобилизационный возраст. В комитете Рады работают над другими вопросами, которые касаются мобилизации.

Об этом в интервью Новини.Live рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, оснований для снижения мобилизационного возраста до 21 года пока нет.

"Таких планов и предложений нет, как и планов снизить планку с 60 до 50 лет", — сказал он.

Советник руководителя ОП отметил, что в профильном комитете обсуждается экономическое бронирование.

"Ведь мобилизация — это не только о тех, кого мобилизуют, но и о том, кто может профинансировать работу этих людей. Это социальные выплаты, зарплаты, амуниция — на одного военнослужащего нужно иметь пять человек, которые платят налоги. И тогда экономическое бронирование имеет смысл", — сказал Подоляк.

Он отметил, что это сложный вопрос, потому что это вопрос справедливости как таковой.

"Все, больше ничего не обсуждается и на сегодняшний день планов, снизить мобилизационный возраст до 21 года, нет", — подытожил чиновник.

Добавим, что посмотреть интервью можно на канале Новини.LIVE уже 26 июня в 21:00.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что у Украины есть четкая позиция по плану окончания войны с Россией, который должен соответствовать международному праву, а мир должен быть справедливым. По его словам, окончить войну без наказания России за преступления невозможно.

Кроме того, Подоляк пояснил, что повлияло на решение Соединенных Штатов Америки разрешить Украине бить по территории России . По его словам, это из-за "неадекватности" российского руководства.