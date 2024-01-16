Зняття блокади на кордоні — Польща озвучила вимоги
Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак звернувся до представників України з вимогою дотримання всіх умов, зазначених у договорі, підписаному з польськими вантажоперевізниками. Тобто Україна має виконати угоди, досягнуті сьогодні з учасниками протесту, за які відповідає Україна.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду Польщі.
Переговори щодо зняття блокади на кордоні
Відомо, що 16 січня керівник польської Мінінфраструктури разом зі своїм заступником обговорили питання зняття блокади з міністром транспорту України Олександром Кубраковим.
Під час переговорів представники Польщі повідомили українську сторону про укладання договору з польськими транспортними компаніями, які з 6 листопада 2023 року брали участь у протестах на польсько-українському кордоні.
Про що домовилися з перевізниками
Клімчак повідомив українському колезі про договір із представниками польських вантажоперевізників, згідно з яким вони погодилися призупинити протести на під'їздах до прикордонних пунктів до 1 березня 2024 року. Протест закінчиться у середу, 17 січня, опівдні.
За інформацією Мінінфраструктури Польщі, Україна взяла на себе реалізацію пілотного проєкту на пропускному пункті "Дорогуськ-Ягодин" щодо реєстрації незавантажених вантажівок в електронній черзі в рамках окремого потоку та виділення 4 окремих смуг для порожніх транспортних засобів.
Відповідно до умов проєкту, Київ взяв на себе зобов'язання виключати із системи електронного обліку на автомобільному пункті пропуску "Мальховіце-Ніжанковіце" всі транспортні засоби, які не перевозять вантаж та повертаються до України.
Також зазначено, що українська сторона має забезпечити не проведення перевірок транспортних засобів на кордоні "Довгобичів-Угринів".
Електронна черга на кордоні
Також Україна взяла на себе зобов'язання зрівняти правила роботи електронної черги для транспортних компаній як з України, так і Польщі. Це включає продовження максимально дозволеного часу перебування іноземних вантажівок на території України з 20 до 60 днів.
Нагадаємо, що польські перевізники завершили блокаду кордону з Україною перед двома пунктами перепустки. Йдеться про "Краківця" та "Рава-Руську".
Також ми писали, що в Румунії переговори протестувальників з урядом провалилися. Протестувальники продовжать блокаду кордону.
Також відновлено рух на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".
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