Снятие блокады на границе — Польша озвучила требования

Грузовики на польской границе. Фото: Reuters

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак обратился к представителям Украины с требованием соблюдения всех условий, оговоренных в договоре, подписанном с польскими грузоперевозчиками. То есть, Украина должна выполнить соглашения, достигнутые сегодня с участниками протеста, за которые отвечает Украина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Польши.

Читайте также:

Переговоры о снятии блокады на границе

Известно, что 16 января руководитель польского Мининфраструктуры вместе со своим заместителем обсудили вопрос снятия блокады с министром транспорта Украины Александром Кубраковым.

В ходе переговоров представители Польши сообщили украинской стороне о заключении договора с польскими транспортными компаниями, которые с 6 ноября 2023 года участвовали в протестах на польско-украинской границе.

О чем договорились с перевозчиками

Климчак сообщил украинскому коллеге о договоре с представителями польских грузоперевозчиков, согласно которому они согласились приостановить протесты на подъездах к пограничным пунктам до 1 марта 2024 года. Протест закончится в среду, 17 января, в полдень.

По информации Мининфраструктуры Польши, Украина взяла на себя реализацию пилотного проекта на пропускном пункте "Дорогуск-Ягодин" по регистрации незагруженных грузовиков в электронной очереди в рамках отдельного потока и выделения 4 отдельных полос для пустых транспортных средств.

В соответствии с условиями проекта, Киев принял на себя обязательство исключать из системы электронного учета на автомобильном пункте пропуска "Мальховице-Нижанковице" все транспортные средства, которые не перевозят груз и возвращаются в Украину.

Также отмечено, что украинская сторона должна будет обеспечить не проведение проверок транспортных средств на границе "Долгобычев-Угринув".

Электронная очередь на границе

Также Украина взяла на себя обязательство уравнять правила работы электронной очереди для транспортных компаний как из Украины, так и из Польши. Это включает в себя продление максимально разрешенного времени пребывания иностранных грузовиков на территории Украины с 20 до 60 дней.

Напомним, что польские перевозчики завершили блокаду границы с Украиной перед двумя пунктами пропуска. Речь идет о "Краковце" и "Рава-Русской".

Также мы писали, что в Румынии переговоры протестующих фермеров с правительством провалились. Протестующие продолжат блокаду границы.

Также восстановлено движение на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".