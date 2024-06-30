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Змова проти нардепки — Безугла подала заяву до ДБР на головнокомандувача ЗСУ Сирського

30 червня 2024 17:02
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Мар'яна Безугла звернулася до ДБР на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського
Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Telegram Безуглої
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Народний депутат України Мар'яна Безугла подала заяву в Державне бюро розслідувань щодо порушення Головнокомандувачем Збройними силами України Олександром Сирським статті 351 Кримінального кодексу. Йдеться про перешкоджання діяльності народного депутата України.

Про це Безугла написала на своїй сторінці у Telegram у неділю, 30 червня.

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Безугла подала заяву до ДБР

Мар'яна Безугла подала заяву до ДБР у зв'язку з тим, що головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський нібито перешкоджає діяльності народного депутата.

"Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк", — нагадала Безугла.

Окрім того, Безугла опублікувала повідомлення, в яких повідомлялося про її недопуск на територію військової частини.

звернення Безуглої до ДБР
Повідомлення про недопуск Безглої. Фото: скриншот
безугла подала заяву до ДБР
Заборона Безуглій потрапити на територію військової частини. Фото: скриншот

Нагадаємо, Безугла заявила, що українцям варто позбутися навіяних думок про унікальність та особливість нації. На тлі глобальних подій у світі нашу країну можуть "розбити на частини".

Раніше Безугла назвала помилки ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, заявивши, нібито він був некоректний у спілкуванні із західними партнерами.

війна
Мар'яна Безугла
ЗСУ
Україна
війна в Україні
Сирський

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