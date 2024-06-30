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Заговор против нардепа — Безуглая подала заявление в ГБР на главнокомандующего ВСУ Сырского

30 июня 2024 17:02
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Марьяна Безуглая обратилась в ДБР на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Telegram Безуглой
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая подала заявление в Государственное бюро расследований о нарушении Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским статьи 351 Уголовного кодекса. Речь идет о препятствовании деятельности народного депутата Украины.

Об этом Безуглая написала на своей странице в Telegram в воскресенье, 30 июня.

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Безуглая подала заявление в ДБР

Марьяна Безуглая подала заявление в ДБР в связи с тем, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский якобы препятствует деятельности народного депутата.

"Невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до трех лет, или ограничением свободы на тот же срок", — напомнила Безуглая.

Кроме того, Безуглая опубликовала сообщения, в которых сообщалось о ее недопуске на территорию воинской части.

обращение Безуглой к ДБР
Сообщение о недопуске Безглой. Фото: скриншот
безугла подала заявление в ДБР
Запрет Безуглой попасть на территорию воинской части. Фото: скриншот

Напомним, Безуглая заявила, что украинцам следует избавиться от внушенных мыслей об уникальности и особенностях нации. На фоне глобальных событий в мире нашу страну могут разбить на части.

Ранее Безуглая назвала ошибки эксголовнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявив, что он был некорректен в общении с западными партнерами.

война
Марьяна Безуглая
ВСУ
Украина
война в Украине
Сирский

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