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Безугла у Мосейчук назвала ймовірний варіант розвитку війни в Україні

22 червня 2024 18:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мар'яна Безугла назвала версію розвитку війни в Україні — деталі
Мар'яна Безугла. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українцям варто позбутися навіяних думок про унікальність та особливість нації. На тлі глобальних подій у світі нашу країну можуть "розбити на частини".

Про це заявила нардеп Мар'яна Безугла в інтерв'ю ведучій телеканалу 1+1 Наталії Мосейчук

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За словами нардепки, зараз відбувається глобальний перерозподіл. Водночас додає, що також триває боротьба за виживання, яка зараз "дуже різка".

"У світі накопичилась певна напруга, певні не розв’язані питання і перерозподіл сил. І ми тільки один з театрів бойових дій. І нас можуть розбити на частини, нас можуть перерозподілити, нас можуть визначити тією чи іншою частиною сфери впливу. І звичайно, може багато чого не збігтися з тим, як це бачить президент, як це бачить переважна більшість українців", — сказала вона.

За її словами, 2024 рік залишиться роком поля бою. І протягом нього, додає політикиня, армія Росії намагатиметься максимально знищити українців. 

"Якщо протягом 30 років нас умовно відносили до сфери впливу Росії, потім ми були "сірою зоною", то зараз ще триває визначення, до якого альянсу ми реально будемо належати й на скільки. І тому дуже важко сказати, що і як буде. Ми будемо боротися настільки, наскільки вистачить наших сил", — каже Безугла.

Ключове з інтерв'ю Безуглої Наталії Мосейчук

Нагадаємо, раніше Мар'яна Безугла назвала помилки ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, заявивши, буцімто він був некоректний у спілкуванні із західними партнерами.

А також вона заявила, що в ЗСУ ніколи не вистачить людей, якщо мобілізованих просто екіпірувати, озброїти та кинути на штурм, оскільки люди мають знати свій шлях. Вона також додала, що в оточенні Олександра Сирського кілька десятків генералів з сумнівним отриманням звань.

Водночас за її словами, робота Ради національної безпеки та оборони є ніщо інше, як "пенсійний фонд" для генералів.

Мар'яна Безугла
ЗСУ
Україна
політики
війна в Україні
Росія

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