Марьяна Безуглая назвала версию развития войны в Украине — детали

Марьяна Безуглая. Фото: скриншот

Украинцам стоит избавиться от внушенных мыслей об уникальности и особенностях нации. На фоне глобальных событий в мире нашу страну могут разбить на части.

Об этом заявила нардеп Марьяна Безуглая в интервью ведущей телеканала 1+1 Натальи Мосейчук.

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По словам нардепа, сейчас происходит глобальное перераспределение. В то же время, добавляет, что также продолжается борьба за выживание, которая сейчас "очень резкая".

"В мире накопилось определенное напряжение, некоторые не решены вопросы и перераспределение сил. И мы только один из театров боевых действий. И нас могут разбить на части, нас могут перераспределить, нас могут определить той или иной частью сферы влияния. И конечно, может многое не совпасть с тем, как это видит президент, как это видит подавляющее большинство украинцев", — сказала она.

По ее словам, 2024 год останется годом поля боя. И в течение него, добавляет политика, армия России будет пытаться максимально уничтожить украинцев.

"Если в течение 30 лет нас условно относили к сфере влияния России, потом мы были "серой зоной", то сейчас еще продолжается определение, к какому альянсу мы реально будем принадлежать и на сколько. И потому очень трудно сказать, что и как будет. Мы будем бороться настолько, насколько хватит наших сил", — сказала Безуглая.

Ключевое из интервью Безуглой Наталье Мосейчук

Напомним, ранее Марьяна Безуглая назвала ошибки экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, заявив, будто он был некорректен в общении с западными партнерами.

А также она заявила, что у ВСУ никогда не хватит людей, если мобилизованных просто экипировать, вооружить и бросить на штурм, поскольку люди должны знать свой путь. Она также добавила, что в окружении Александра Сырского несколько десятков генералов с сомнительным получением званий.

В то же время, по ее словам, работа Совета национальной безопасности и обороны есть не что иное, как "пенсионный фонд" для генералов.