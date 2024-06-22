Нардепка Безугла зробила нову заяву про роботу РНБО

Нардепка Мар'яна Безугла. Фото: скриншот з відео

Народна депутатка України Мар'яна Безугла висловилася про роботу Ради національної безпеки і оборони. Вона назвала його "пенсійним фондом" для генералів.

Про це Мар'яна Безугла сказала в інтерв'ю Наталії Мосейчук у суботу, 22 червня.

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"РНБО — це "пенсійний фонд" для генералів", — зазначила нардепка.

За її словами, в РНБО відправляють тих, хто вже відслужив на своїй попередній посаді.

"Туди відправляють — і посада нормальна, і не образливо, і роботи мало. Реформа РНБО — це ще окремий напрямок", — додала Безугла.

Нагадаємо, Безугла назвала помилки колишнього Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За її словами, він був некоректний у спілкуванні із західними партнерами.

Також нардепка заявила, що в ЗСУ ніколи не вистачить людей, якщо мобілізованих просто екіпірувати, озброїти та кинути на штурм. Закон про мобілізацію може змінити ситуацію, але люди мають знати свій шлях.