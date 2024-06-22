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Безугла назвала РНБО "пенсійним фондом" та заявила про потребу реформи

22 червня 2024 16:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нардепка Безугла зробила нову заяву про роботу РНБО
Нардепка Мар'яна Безугла. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народна депутатка України Мар'яна Безугла висловилася про роботу Ради національної безпеки і оборони. Вона назвала його "пенсійним фондом" для генералів.

Про це Мар'яна Безугла сказала в інтерв'ю Наталії Мосейчук у суботу, 22 червня.

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"РНБО — це "пенсійний фонд" для генералів", — зазначила нардепка.

За її словами, в РНБО відправляють тих, хто вже відслужив на своїй попередній посаді.

"Туди відправляють — і посада нормальна, і не образливо, і роботи мало. Реформа РНБО — це ще окремий напрямок", — додала Безугла.

Нагадаємо, Безугла назвала помилки колишнього Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За її словами, він був некоректний у спілкуванні із західними партнерами.

Також нардепка заявила, що в ЗСУ ніколи не вистачить людей, якщо мобілізованих просто екіпірувати, озброїти та кинути на штурм. Закон про мобілізацію може змінити ситуацію, але люди мають знати свій шлях.

РНБО
Мар'яна Безугла
українці
Україна
нардепи

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