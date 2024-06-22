Нардеп Безуглая сделала новое заявление о работе СНБО

Нардеп Марьяна Безуглая. Фото: скриншот с видео

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая высказалась о работе Совета национальной безопасности и обороны. Она назвала его "пенсионным фондом" для генералов.

Об этом Марьяна Безуглая сказала в интервью Наталье Мосейчук в субботу, 22 июня.

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"СНБО — это "пенсионный фонд" для генералов", — отметила нардеп.

По ее словам, в СНБО отправляют тех, кто уже отслужил на своем предыдущем посту.

"Туда отправляют — и должность нормальная, и не обидно, и работы мало. Реформа СНБО — это еще отдельное направление", — добавила Безуглая.

Напомним, Безуглая назвала ошибки бывшего Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. По ее словам, он был некорректен в общении с западными партнерами.

Также нардеп заявила, что у ВСУ никогда не хватит людей, если мобилизованных просто экипировать, вооружить и бросить на штурм. Закон о мобилизации может изменить ситуацию, но люди должны знать свой путь.