Нардеп Безуглая сделала новое заявление о работе СНБО

Безуглая назвала СНБО "пенсионным фондом" и заявила о необходимости реформы
Народный депутат Украины Марьяна Безуглая высказалась о работе Совета национальной безопасности и обороны. Она назвала его "пенсионным фондом" для генералов.
Об этом Марьяна Безуглая сказала в интервью Наталье Мосейчук в субботу, 22 июня.
Работа СНБО — как прокомментировала Безуглая
"СНБО — это "пенсионный фонд" для генералов", — отметила нардеп.
По ее словам, в СНБО отправляют тех, кто уже отслужил на своем предыдущем посту.
"Туда отправляют — и должность нормальная, и не обидно, и работы мало. Реформа СНБО — это еще отдельное направление", — добавила Безуглая.
Напомним, Безуглая назвала ошибки бывшего Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. По ее словам, он был некорректен в общении с западными партнерами.
Также нардеп заявила, что у ВСУ никогда не хватит людей, если мобилизованных просто экипировать, вооружить и бросить на штурм. Закон о мобилизации может изменить ситуацию, но люди должны знать свой путь.
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