Народна депутатка Безугла вкотре опинилася в центрі увагу під час сесії Ради

Заступниця голови Комітету з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла. Фото: Мар'яна Безугла, Facebook

У середу, 19 червня, під час пленарного засідання Верховної Ради України народна депутатка Мар'яна Безугла намагалася опитинися в центрі уваги. Під час прямого ефіру сесії політикиня неодноразова з'являлася в кадрі, аби привернути інтерес до себе.

Відео поширили у телеграм-каналі Відсіч.

Читайте також:

Безугла на засіданні Ради 19 червня

Під час чергового засідання Верховної Ради заступниця голови Комітету з питань нацбезпеки Безугла спеціально привертала увагу до себе.

Народна депутатка вважається однією з найбільш суперечливих фігур нинішнього скликання Верховної Ради через її постійні скандали та ініціативи, які викликають неоднозначну реакцію в суспільстві.

Нагадаємо, нардепка Мар'яна Безугла розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та Генштаб через створення нових бригад. Вона вважає, що таким чином намагаються просунути офіцерів у штаби.

Раніше ми писали, що Безугла вкотре накинулася на військовозобов'язаних українців за кордоном. Переважно політикиня спрямувала своє обурення на військовозобов'язаних чоловіків мобілізаційного віку.

Також не так давно політикиня розкритикувала міністра оборони Рустема Умєрова, вказавши на серйозні недоліки оборонного відомства під його головуванням.