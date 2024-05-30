Це глухий кут — Безугла жорстко розкритикувала відсутність змін у роботі Генштабу

Нардепка Мар'яна Безугла. Фото: Facebook Мар'яни Безуглої

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що з моменту відставки Валерія Залужного з поста Головнокомандувача Збройними силами України і його заміни на генерал-полковника Олександра Сирського у струтктурі і принципах роботи Генерального Штабу нічого не змінилося. Єдиним шансом виправити ситуацію є допуск до командування бойових офіцерів нижчої ланки.

Про це Безугла написала на своїй сторінці у Telegram у четвер, 30 травня.

Читайте також:

Після відставки Залужного нічого не змінилося

"У чому різниця між попереднім і теперішнім очільником війська? Як змінилася стратегія, які зміни відбулися? Як я вже писала, не змінилося нічого", — заявила Безугла.

Безугла підкреслила, що спостерігаєтья лише одна різниця: на її думку, Залужний практично не виїжджав війська, навіть не покидав меж Київської області. Натомість Сирський постійно буває у багатьох місцях.

"Завжди можна сказати, що ти не на зв'язку, а Олександр Станіславович не любить спілкуватися, коли він не "бог", а щось треба відповісти або навіть довести", — заявила Безугла.

Безугла також переконана, що генералітет не просто не дбає про розвиток професійного рівня та злагодженості колективів бригад, локального лідерства, цінностей та бренду підрозділів, але і саботує подібні дії.

"Чи це глухий кут у розвитку українського війська? Вважаю, що так, з Сирським, Содолем, Павлюком Баргилевичем та іншими представниками фракції", — заявила нардепка.

Ситуацію врятують командири підрозділів

"Чи є світло в тунелі, шанси? Так!

Вони внизу, в бойових підрозділах, які розвиваються всупереч", — переконана Безугла.

Вона переконана, що ці люди намагаються самостійно навчати своїх бійців, здобувати новітні технології для боротьби з росіянами, зав'язувати знайомства і ділитися інформацією в обхід вищих штабів.

Наостанок Безугла висловила переконання, що задля ефективного впровадження інновацій необхідно змінити Генштаб.

Пост Мар'яни Безуглої з критикою Генштабу. Фото: скриншот

Пост Мар'яни Безуглої з критикою Генштабу. Фото: скриншот

Пост Мар'яни Безуглої з її баченням перемоги. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Безугла різко розкритикувала міністра оборони Рустема Умєрова. До того ж, вона вказала на серйозні недоліки міністерства.

Безугла заявила, що Генеральний штаб Збройних сил України не вжив належних заходів, щоб прикрити Харківщину фортифікаційними спорудами. Вона переконана, що опір росіянам чинила лише територіальна оборона без бойового досвіду.