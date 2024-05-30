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Это тупик — Безуглая жестко раскритиковала отсутствие изменений в работе Генштаба

30 мая 2024 14:16
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Это тупик — Безуглая жестко раскритиковала отсутствие изменений в работе Генштаба
Нардепка Марьяна Безуглая. Фото: Facebook Марьяны Безуглой
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что с момента отставки Валерия Залужного с поста Главнокомандующего Вооруженными силами Украины и его замены на генерал-полковника Александра Сырского в структуре и принципах работы Генерального Штаба ничего не изменилось. Единственным шансом исправить ситуацию является допуск к командованию боевых офицеров низшего звена.

Об этом Безуглая написала на своей странице в Telegram в четверг, 30 мая.

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После отставки Залужного ничего не изменилось

"В чем разница между предыдущим и нынешним руководителем войска? Как изменилась стратегия, какие изменения произошли? Как я уже писала, не изменилось ничего", — заявила Безуглая.

Безуглая подчеркнула, что наблюдается только одна разница: по ее мнению, Залужный практически не выезжал в войска, даже не покидал границ Киевской области. Сырский же постоянно бывает во многих местах.

"Всегда можно сказать, что ты не на связи, а Александр Станиславович не любит общаться, когда он не "бог", а что-то нужно ответить или даже доказать", — заявила Безуглая.

Безуглая также убеждена, что генералитет не просто не заботится о развитии профессионального уровня и слаженности коллективов бригад, локального лидерства, ценностей и бренда подразделений, но и саботирует подобные действия.

"Это тупик в развитии украинской армии? Считаю, что да, с Сырским, Содолем, Павлюком, Баргилевичем и другими представителями фракции", — заявила нардеп.

Ситуацию спасут командиры подразделений

"Есть ли свет в тоннеле, шансы? Да!
Они внизу, в боевых подразделениях, которые развиваются вопреки", — убеждена Безуглая.

Она убеждена, что эти люди пытаются самостоятельно обучать своих бойцов, приобретать новейшие технологии для борьбы с россиянами, завязывать знакомства и делиться информацией в обход высших штабов.

Напоследок Безуглая убеждена, что для эффективного внедрения инноваций необходимо изменить Генштаб.

Пост Марьяны Безуглой о Генштабе
Пост Марьяны Безуглой с критикой Генштаба. Фото: скриншот
продолжение поста Марьяны Безуглой о Генштабе
Пост Марьяны Безуглой с критикой Генштаба. Фото: скриншот
Пост Марьяны Безуглой с критикой Генштаба
Пост Марьяны Безуглой с ее видением победы. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Безуглая резко раскритиковала министра обороны Рустема Умерова. К тому же, она указала на серьезные недостатки министерства.

Безуглая заявила, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не принял надлежащих мер, чтобы прикрыть Харьковщину фортификационными сооружениями. Она убеждена, что сопротивление россиянам оказала только территориальная оборона без боевого опыта.

Александр Сырский
критика
Марьяна Безуглая
Генштаб ВСУ
война
Валерий Залужный
ВСУ

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