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Народный депутат Марьяна Безуглая снова оказалась в центре внимания во время заседания Рады

19 июня 2024 17:10
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Народный депутат Безугла в очередной раз оказалась в центре внимания во время сессии Рады
Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Марианна Безуглая. Фото: Марьяна Безуглая, Facebook
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В среду, 19 июня, во время пленарного заседания Верховной Рады Украины народный депутат Марьяна Безуглая пыталась оказаться в центре внимания. Во время прямого эфира сессии политик неоднократно появлялась в кадре, чтобы привлечь интерес к себе.

Видео распространили в телеграмм-канале Відсіч.

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Безугла на заседании Рады 19 июня

Во время очередного заседания Верховной Рады заместитель главы Комитета по вопросам нацбезопасности Безуглая специально привлекала к себе внимание.

Народная депутат считается одной из самых противоречивых фигур нынешнего созыва Верховной Рады из-за ее постоянных скандалов и инициатив, вызывающих неоднозначную реакцию в обществе.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая подвергла критике главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Генштаб из-за создания новых бригад. Она считает, что таким образом пытаются продвинуть офицеров в штабы.

Ранее мы писали, что Безуглая в очередной раз набросилась на военнообязанных украинцев за границей. Преимущественно политик направила свое возмущение на военнообязанных мужчин мобилизационного возраста.

Также недавно политик раскритиковала министра обороны Рустема Умерова, указав на серьезные недостатки оборонного ведомства под его председательством.

Украина
Верховная Рада
Марьяна Безуглая
народные депутаты
война в Украине
Слуга народа

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