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Доходило до абсурдних речей — Безугла розкритикувала спілкування Залужного з партнерами

22 червня 2024 14:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Безугла в інтерв'ю Мосейчук розкритикувала Залужного - був некоректним із західними партнерами
Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Народний депутат Мар'яна Безугла назвала помилки колишнього Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За її словами, він був некоректний у спілкуванні із західними партнерами.

Про це Безугла заявила в інтерв'ю для Наталії Мосейчук.

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Співпраця України з партнерами 

"Я зазначу, що в нас є певні труднощі у співпраці з партнерами, оскільки ми "морозилися" від деякої глибокої співпраці. Мається на увазі, що це було при Залужному, і я це відкриваю вже після того, що було у пресі", — сказала Безугла.

За її словами, Залужний сварився з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Міллі щодо підготовки до повномасштабного вторгнення. Доходило до випадків, коли він не хотів з ним спілкуватися.

"Це партнери, які надавали нам найбільшу допомогу, там доходило до абсурдних речей. І наразі, незважаючи на те, що комунікація є, але горизонтальні зв'язки все ще стагнують", — розповіла депутат.

Вона наголосила, що нам потрібний постійний обмін, певні спільні рішення, обмін інформацією, компетенцією тощо згідно зі стандартами НАТО. Безугла зауважила, що новий головком Олександр Сирський виглядав таким сучасним, але теж  цього не зробив.

"Я сподівалась, що він проведе аудит не тільки щодо воюючих, невоюючих — є низка структуральних моментів. Це об'єктивно краще, аніж було, але він мав провести аудит: хто з військових у нас здобув західну освіту, хто з підрозділів пройшов злагодження штабів, переформатувати. Нічого з цього не відбулося", — зазначила вона.

Нардеп додала, що використовує можливість як політик у сфері нацбезпеки і оборони, аби підіймати ці питання, та пояснила, що в іншому випадку — українці зайдуть "на ще один цикл", і тоді це доведеться вирішувати наступному поколінню.

"Бо якщо навіть така тривала ситуація не призвела до зміни штабної культури ЗСУ і цей відрив ще більше погіршився, то що далі?" — підсумувала вона.

Нагадаємо, Безугла розкритикувала Сирського та Генштаб через створення нових бригад. Вона вважає, що таким чином намагаються просунути офіцерів у штаби. 

Також вона заявляла, що з моменту заміни Головнокомандувача ЗСУ нічого не змінилося. 

США
Мар'яна Безугла
військова допомога
Валерій Залужний
Наталія Мосейчук
війна в Україні

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