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Доходило до абсурдных вещей — Безуглая раскритиковала общение Залужного с партнерами

22 июня 2024 14:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Безуглая в интервью Мосейчук раскритиковала Залужного – был некорректным с западными партнерами
Народный депутат Марианна Безуглая. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Народный депутат Марьяна Безуглая назвала ошибки бывшего Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. По ее словам, он был некорректен в общении с западными партнерами.

Об этом Безуглая заявила в интервью для Натальи Мосейчук.

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"Я отмечу, что у нас есть определенные трудности в сотрудничестве с партнерами, поскольку мы "морозились" от некоторого глубокого сотрудничества. Подразумевается, что это было при Залужном, и я это открываю уже после того, что было в прессе", — сказала Безуглая.

По ее словам, Залужный ссорился с главой Объединенного комитета начальников штабов США Милли по поводу подготовки к полномасштабному вторжению. Доходило до случаев, когда он не хотел с ним общаться.

"Это партнеры, которые оказывали нам наибольшую помощь, там доходило до абсурдных вещей. И сейчас, несмотря на то, что коммуникация есть, но горизонтальные связи все еще стагнируют", — рассказала депутат.

Она подчеркнула, что нам нужен постоянный обмен, определенные совместные решения, обмен информацией, компетенцией и т.д., согласно стандартам НАТО. Безуглая заметила, что новый главком Александр Сырский выглядел таким современным, но тоже этого не сделал.

"Я надеялась, что он проведет аудит не только по воюющим, невоевающим — есть ряд структуральных моментов. Это объективно лучше, чем было, но он должен провести аудит: кто из военных у нас получил западное образование, кто из подразделений прошел слаженность штабов, переформатировать. Ничего из этого не произошло", — отметила она.

Нардеп добавила, что использует возможность как политик в сфере нацбезопасности и обороны, чтобы поднимать эти вопросы и пояснила, что в противном случае украинцы зайдут "на еще один цикл", и тогда это придется решать следующему поколению.

"Ибо если даже такая длительная ситуация не привела к смене штабной культуры ВСУ и этот отрыв еще больше ухудшился, то что дальше?" — подытожила она.

Напомним, Безуглая раскритиковала Сырского и Генштаб из-за создания новых бригад. Она считает, что таким образом пытаются продвинуть офицеров в штабы.

Также она заявляла, что с момента замены Главнокомандующего ВСУ ничего не изменилось.

США
Марьяна Безуглая
военная помощь
Валерий Залужный
Наталья Мосейчук
война в Украине

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