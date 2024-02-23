ЗМІ з'ясували, що отримає Росія від Африки в обмін на безкоштовне зерно

Президент Росії Володимир Путін на російсько-африканському саміті у Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін під час торішнього російсько-африканського саміту у Санкт-Петербурзі пообіцяв безкоштовне зерно шістьом країнам Африки, які мають тісні зв'язки з Кремлем. Однак ЗМІ з'ясували, що кремлівський режим обвів навколо пальця африканських лідерів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що отримає Росія за "безкоштовне" зерно

За інформацією видання, у Кремлі наважились на це після критики Москви через повномасштабне вторгнення до України та вихід РФ із зернової угоди, внаслідок чого стався зріст світових цін на добрива та продовольство.

Матеріал зазначає, що Росія завдяки цьому хоче збільшити свій вплив в Африці. З цією ж метою Кремль розширив торгівлю з Африкою та відправляє туди ПВК "Вагнер" для підтримки маріонеткових урядів.

Загальний обсяг постачання зерна до Африки, за даними Міністерства сільгоспу РФ складатиме 200 000 тонн до кінця року. Перші зернові балкери прийдуть до Сомалі та Буркіна-Фасо. Водночас Зімбабве, Малі, Еритрея та ЦАР мають отримати до 50 000 тонн зерна. У виданні вказали, що ця цифра не покриває в країнах й десятої частки споживання.

Президент Еритреї Ісаяс Афеверкі на параді з нагоди дня ВМФ Росії у Санкт-Петербурзі. Джерело: росЗМІ

Такими діями кремлівський режим намагається відповісти США та країнам Європи в спробах ізолювати Росію. Проте журналісти зазначають, що Африка на політичній арені гравець ненадійний, оскільки у 2022 році торговельний обсяг Росії з країнами Африки склав лише 18 мільярдів доларів.

Росія хоче відмити репутацію

Журналісти згадують також спробу зняти з Росії відповідальність за зростання цін на харчі. Фонд російського мільярдера Андрія Мельниченка підтримав дослідження про те, що прямі та непрямі санкції проти РФ та Білорусі скоротили світові постачання добрив та аміаку на 40,8 мільйона тонн до квітня минулого року.

Російський підсанкційний мільярдер Андрій Мельниченко. Джерело: росЗМІ

Хоча російські добрива під санкції не потрапили, проте штрафи для власників компаній-виробників та обмеження банківських та логістичних операцій спровокували падіння експорту у 2022 році. Проте вони відновилися, але це призвело до зменшення цін.

Нагадаємо, раніше ФСБ запустила масштабну конспірологічну кампанію про "біологічні досліди" в Африці, буцімто "західні фармацевтичні компанії використовують Африку для біоекспериментів та випробувань різних препаратів".

Додамо, російські пропагандисти поширюють у мережі цитату нардепа Володимира В'ятровича в контексті того, що нібито українські дипломати мають розповсюджувати "бандерівську версію історії України" у країнах глобального Півдня, Африки й Латинської Америки.