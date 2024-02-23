Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow СМИ выяснили, что Россия получит от Африки в обмен на бесплатное зерно arrow

СМИ выяснили, что Россия получит от Африки в обмен на бесплатное зерно

23 февраля 2024 22:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
СМИ выяснили, что Россия получит от Африки в обмен на бесплатное зерно
Президент России Владимир Путин на российско-африканском саммите в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент России Владимир Путин во время прошлогоднего российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге пообещал бесплатное зерно шести странам Африки, имеющим тесные связи с Кремлем. Однако СМИ выяснили, что кремлевский режим обвел вокруг палец африканских лидеров.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что получит Россия за "бесплатное" зерно

По информации издания, в Кремле решились на это после критики Москвы из-за полномасштабного вторжения в Украину и выхода РФ из зернового соглашения, в результате чего произошел рост мировых цен на удобрения и продовольствие.

Материал отмечает, что Россия благодаря этому хочет увеличить свое влияние в Африке. С этой же целью Кремль расширил торговлю с Африкой и отправляет туда ППК "Вагнер" для поддержки марионеточных правительств.

Общий объем поставок зерна в Африку, по данным Министерства сельхоза РФ, будет составлять 200 000 тонн до конца года. Первые зерновые балкеры придут в Сомали и Буркина-Фасо. В то же время, Зимбабве, Мали, Эритрея и ЦАР должны получить до 50 000 тонн зерна. В издании указали, что эта цифра не покрывает в странах десятой доли потребления.

СМИ выяснили, что Россия получит от Африки в обмен на бесплатное зерно
Президент Эритреи Исайяс Афеверки на параде по случаю ВМФ России в Санкт-Петербурге. Источник: росСМИ

Такими действиями кремлевский режим пытается ответить США и странам Европы в попытках изолировать Россию. Однако журналисты отмечают, что Африка на политической арене игрок ненадежен, поскольку в 2022 году торговый объем России со странами Африки составил всего 18 миллиардов долларов.

Россия хочет отмыть репутацию

Журналисты упоминают также попытку снять с России ответственность за рост цен на продовольствие. Фонд российского миллиардера Андрея Мельниченко поддержал исследование о том, что прямые и косвенные санкции против РФ и Беларуси сократили мировые поставки удобрений и аммиака на 40,8 миллиона тонн до апреля прошлого года.

СМИ выяснили, что Россия получит от Африки в обмен на бесплатное зерно
Российский подсанкционный миллиардер Андрей Мельниченко. Источник: росСМИ

Хотя российские удобрения под санкции не попали, однако штрафы для владельцев компаний-производителей и ограничение банковских и логистических операций спровоцировали падение экспорта в 2022 году. Однако они возобновились, но это привело к снижению цен.

Напомним, ранее ФСБ запустила масштабную конспирологическую кампанию о "биологических опытах" в Африке, якобы "западные фармацевтические компании используют Африку для биоэкспериментов и испытаний различных препаратов".

Добавим, что российские пропагандисты распространяют в сети цитату нардепа Владимира Вятровича в контексте того, что якобы украинские дипломаты должны распространять " бандеровскую версию истории Украины " в странах глобального Юга, Африки и Латинской Америки.

 

торговля
Африка
зерно
Кремль
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

Актуальное по теме