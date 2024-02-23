Президент России Владимир Путин на российско-африканском саммите в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин во время прошлогоднего российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге пообещал бесплатное зерно шести странам Африки, имеющим тесные связи с Кремлем. Однако СМИ выяснили, что кремлевский режим обвел вокруг палец африканских лидеров.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что получит Россия за "бесплатное" зерно

По информации издания, в Кремле решились на это после критики Москвы из-за полномасштабного вторжения в Украину и выхода РФ из зернового соглашения, в результате чего произошел рост мировых цен на удобрения и продовольствие.

Материал отмечает, что Россия благодаря этому хочет увеличить свое влияние в Африке. С этой же целью Кремль расширил торговлю с Африкой и отправляет туда ППК "Вагнер" для поддержки марионеточных правительств.

Общий объем поставок зерна в Африку, по данным Министерства сельхоза РФ, будет составлять 200 000 тонн до конца года. Первые зерновые балкеры придут в Сомали и Буркина-Фасо. В то же время, Зимбабве, Мали, Эритрея и ЦАР должны получить до 50 000 тонн зерна. В издании указали, что эта цифра не покрывает в странах десятой доли потребления.

Президент Эритреи Исайяс Афеверки на параде по случаю ВМФ России в Санкт-Петербурге. Источник: росСМИ

Такими действиями кремлевский режим пытается ответить США и странам Европы в попытках изолировать Россию. Однако журналисты отмечают, что Африка на политической арене игрок ненадежен, поскольку в 2022 году торговый объем России со странами Африки составил всего 18 миллиардов долларов.

Россия хочет отмыть репутацию

Журналисты упоминают также попытку снять с России ответственность за рост цен на продовольствие. Фонд российского миллиардера Андрея Мельниченко поддержал исследование о том, что прямые и косвенные санкции против РФ и Беларуси сократили мировые поставки удобрений и аммиака на 40,8 миллиона тонн до апреля прошлого года.

Российский подсанкционный миллиардер Андрей Мельниченко. Источник: росСМИ

Хотя российские удобрения под санкции не попали, однако штрафы для владельцев компаний-производителей и ограничение банковских и логистических операций спровоцировали падение экспорта в 2022 году. Однако они возобновились, но это привело к снижению цен.

Напомним, ранее ФСБ запустила масштабную конспирологическую кампанию о "биологических опытах" в Африке, якобы "западные фармацевтические компании используют Африку для биоэкспериментов и испытаний различных препаратов".

Добавим, что российские пропагандисты распространяют в сети цитату нардепа Владимира Вятровича в контексте того, что якобы украинские дипломаты должны распространять " бандеровскую версию истории Украины " в странах глобального Юга, Африки и Латинской Америки.