Пропагандисти РФ створили фейк про поширення Україною бандерівської історії в Африці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова комісії Африканського союзу Муса Факі Махамат. Фото: МЗС України

Російські пропагандисти поширюють у мережі черговий фейк про Україну. Вони використали цитату народного депутата Володимира В'ятровича і розтиражували її в контексті того, що нібито українські дипломати зобов'язані розповсюджувати бандерівську версію історії України у країнах глобального Півдня, Африки і Латинської Америки.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

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Кремлівські канали розповсюджують думку про те, що Україна нібито має просувати бандерівську версію своєї історії в країнах Африки. Таку тезу вони створили на основі слів ексголови Інституту національної пам'яті В'ятровича.

Насправді ж, як вказує Spravdi, в етері каналу NTA В'ятрович наголосив на тому, що українській владі потрібно активніше пояснювати світові, що історія Росії — це не історія України.

Фейк, який поширюють пропагандисти РФ. Фото: Spravdi

"Країни Африки і Латинської Америки, дуже чуйні до питання антиколоніальної боротьби, чомусь вважають, що та війна, яка в нас відбувається проти Росії, — це війна за якусь західну імперію. Хоча насправді, наша війна є антиколоніальною", — зазначив В'ятрович.

У його коментарі не було жодної згадки про українську історію за бандерівською версією.

За допомогою подібних маніпуляцій з використанням імен Романа Шухевича і Степана Бандери, росіяни намагаються розповсюдити наратив про те, що ці постаті "злочинці" та "пособники нацистів".

Скриншот допису Spravdi

Нагадаємо, Росія поширює дезінформацію, що Румунія нібито готується до захоплення українських територій, тому прокладає нову автомагістраль до кордону з Україною. Йдеться про анексію нібито двох західних областей.

Додамо, Росія готує "інформаційні операції", щоб налаштувати світову думку проти України напередодні виборів у країнах Заходу 2024 року.