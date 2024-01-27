Пропагандисты РФ создали фейк о распространении Украиной бандеровской истории в Африке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Фото: МИД Украины

Российские пропагандисты распространяют в сети очередной фейк об Украине. Они использовали цитату народного депутата Владимира Вятровича и растиражировали ее в контексте того, что якобы украинские дипломаты обязаны распространять бандеровскую версию истории Украины в странах глобального Юга, Африки и Латинской Америки.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

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Кремлевские каналы распространяют мнение, что Украина якобы должна продвигать бандеровскую версию своей истории в странах Африки. Такой тезис они создали на основе слов экс-председателя Института национальной памяти Вятровича.

На самом же деле, как указывает Spravdi, в эфире канала NTA Вятрович отметил, что украинским властям нужно активнее объяснять миру, что история России — это не история Украины.

Фейк, распространяемый пропагандистами РФ. Фото: Spravdi

"Страны Африки и Латинской Америки, очень отзывчивые к вопросу антиколониальной борьбы, почему-то считают, что та война, которая у нас происходит против России, — это война за какую-то западную империю. Хотя на самом деле наша война является антиколониальной", — отметил Вятрович.

В его комментарии не было ни одного упоминания об украинской истории по бандеровской версии.

С помощью подобных манипуляций с использованием имен Романа Шухевича и Степана Бандеры, россияне пытаются распространить нарратив о том, что эти фигуры "преступники" и "пособники нацистов".

Скриншот поста Spravdi

Напомним, Россия распространяет дезинформацию о том, что Румыния якобы готовится к захвату украинских территорий, поэтому прокладывает новую автомагистраль к границе с Украиной. Речь идет об аннексии якобы двух западных областей.

Добавим, Россия готовит "информационные операции", чтобы настроить мировое мнение против Украины накануне выборов в странах Запада 2024 года.