Беларускі Гаюн не підтвердив інформацію щодо нібито перетину українськими дронами кордону з Білорусю

ЗМІ спростували слова Лукашенка щодо перетину кордону Білорусі українськими дронами
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українські безпілотники нібито перетнули кордон та залетіли на територію його країни. Натомість моніторингова група "Беларускі Гаюн" зазначила, що 9 серпня жодних дронів у повітряному просторі не було виявлено.
Про це Гаюн написав у Telegram у неділю, 11 серпня.
Українські дрони в Білорусі
"За інформацією моніторингової групи 9 серпня 2024 року, під час вильотів авіації ЗС РБ, жодних дронів виявлено не було", — йдеться у повідомленні.
Також там зазначили, що жодних запусків ракет з винищувача СУ-30 або гелікоптера МІ-24 не здійснювалося.
В Гаюні наголосили, що з цього випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею.
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