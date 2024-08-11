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ЗМІ спростували слова Лукашенка щодо перетину кордону Білорусі українськими дронами

11 серпня 2024 23:51
Євгенія Брюховецька - редактор
Беларускі Гаюн не підтвердив інформацію щодо нібито перетину українськими дронами кордону з Білорусю
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українські безпілотники нібито перетнули кордон та залетіли на територію його країни. Натомість моніторингова група "Беларускі Гаюн" зазначила, що 9 серпня жодних дронів у повітряному просторі не було виявлено. 

Про це Гаюн написав у Telegram у неділю, 11 серпня.

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"За інформацією моніторингової групи 9 серпня 2024 року, під час вильотів авіації ЗС РБ, жодних дронів виявлено не було", — йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що жодних запусків ракет з винищувача СУ-30 або гелікоптера МІ-24 не здійснювалося. 

В Гаюні наголосили, що з цього випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею.

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Скриншот допису Гаюна

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