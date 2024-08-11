Белорусский Гаюн не подтвердил информацию о якобы пересечении украинскими дронами границы с Беларусью

СМИ опровергли слова Лукашенко о пересечении границы Беларуси украинскими дронами
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские беспилотники якобы пересекли границу и залетели на территорию его страны. Мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" отметила, что 9 августа никаких дронов в воздушном пространстве не было обнаружено.
Об этом Гаюн написал в Telegram в воскресенье, 11 августа.
Украинские дроны в Беларуси
"По информации мониторинговой группы 9 августа 2024 года, во время вылета авиации ВС РБ, никаких дронов обнаружено не было", — говорится в сообщении.
Также там отметили, что никаких запусков ракет с истребителя СУ-30 или вертолета МИ-24 не производилось.
В Гаюне подчеркнули, что из этого следует, что очередные громкие заявления самопровозглашенного Лукашенко являются обычной чепухой.
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