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СМИ опровергли слова Лукашенко о пересечении границы Беларуси украинскими дронами

11 августа 2024 23:51
Евгения Брюховецкая - редактор
Белорусский Гаюн не подтвердил информацию о якобы пересечении украинскими дронами границы с Беларусью
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские беспилотники якобы пересекли границу и залетели на территорию его страны. Мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" отметила, что 9 августа никаких дронов в воздушном пространстве не было обнаружено.

Об этом Гаюн написал в Telegram в воскресенье, 11 августа.

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"По информации мониторинговой группы 9 августа 2024 года, во время вылета авиации ВС РБ, никаких дронов обнаружено не было", — говорится в сообщении.

Также там отметили, что никаких запусков ракет с истребителя СУ-30 или вертолета МИ-24 не производилось.

В Гаюне подчеркнули, что из этого следует, что очередные громкие заявления самопровозглашенного Лукашенко являются обычной чепухой.

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Скриншот поста Гаюна

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