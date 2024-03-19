ЗМІ порахували, скільки голосів на виборах за Путіна "вкинули" шахрайським методом

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Володимир Путін отримав не менше 31,6 мільйона голосів за допомогою фальсифікацій, це половина від загальної кількості. Це рекордний масштаб підробки голосів на президентських виборах у Росії.

Про це повідомляє російське видання "Нова газета Європа".

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За допомогою методу математика Сергія Шпількіна, "Нова газета Європа" оцінила частку "аномальних" голосів на минулих виборах, використовуючи дані опрацювання 97% протоколів ЦВК, зібраних каналом "Невибори".

"Фальсифікацій було настільки багато, що область "чесних" голосів статистичними методами виділити практично неможливо", — пише видання.

З урахуванням електронного голосування, у виборах взяли участь 74,5 мільйонів виборців, з яких 64,7 мільйона, за даними ЦВК, проголосували за Путіна. Метод Шпількіна дозволяє виявити, скільки голосів було "додано" переможцю шляхом вкидання бюлетенів та переписування підсумкових протоколів.

Якщо вибори пройшли чесно, розподіл за кандидата-лідера та всіх інших кандидатів мають бути ідентичними, тобто відрізнятися лише за абсолютним значенням за рахунок різної кількості голосів, а не за формою. Проте вкидання за одного з кандидатів впливає на розподіл: він збільшує і явку, і результат.

До цього ЦВК також заявила про рекордну явку на вибори президента, яка становила понад 87,1 мільйона громадян, що складає 77,44% виборців.

Також ми вам розповідали про те, що Володимир Путін має намір відвідати Китай у травні цього року для переговорів із Сі Цзіньпіном. Це буде його перша закордонна поїздка після переобрання президентом РФ.