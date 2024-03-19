Путін незабаром відвідає Китай — в Reuters назвали дату

Володимир Путін з Сі Цзіньпіномю Фото: росЗМІ

Володимир Путін має намір відвідати Китай у травні цього року для переговорів із Сі Цзіньпіном. Це буде його перша закордонна поїздка після переобрання президентом РФ.

Про це повідомляє Reuters.

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За даними п’яти джерел видання, поїздка Путіна до Китаю, ймовірно, відбудеться у другій половині травня, перед запланованою поїздкою Сі Цзіньпіна до Європи. Очікується, що візит стане можливістю для обох країн зміцнити свої торгові та військові зв'язки.

Заявлено, що Кремль відмовився від коментарів з приводу цього візиту, а Міністерство закордонних справ Китаю ще не відреагувало на запити з коментарями.

Також видання відзначає, що західні уряди вже висловили засудження переобрання Путіна, але Китай, Індія та Північна Корея вітають лідера Росії і продовження його правління.

Нагадаємо, що після обробки 99,75% протоколів Центральна виборча комісія Росії повідомила, що Володимир Путін здобув 87,29% голосів на президентських виборах. Офіційні підсумки виборів будуть оголошені 21 березня.

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