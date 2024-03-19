Путін незабаром відвідає Китай — в Reuters назвали дату
Володимир Путін має намір відвідати Китай у травні цього року для переговорів із Сі Цзіньпіном. Це буде його перша закордонна поїздка після переобрання президентом РФ.
Про це повідомляє Reuters.
Путін поїде до Китаю
За даними п’яти джерел видання, поїздка Путіна до Китаю, ймовірно, відбудеться у другій половині травня, перед запланованою поїздкою Сі Цзіньпіна до Європи. Очікується, що візит стане можливістю для обох країн зміцнити свої торгові та військові зв'язки.
Заявлено, що Кремль відмовився від коментарів з приводу цього візиту, а Міністерство закордонних справ Китаю ще не відреагувало на запити з коментарями.
Також видання відзначає, що західні уряди вже висловили засудження переобрання Путіна, але Китай, Індія та Північна Корея вітають лідера Росії і продовження його правління.
Нагадаємо, що після обробки 99,75% протоколів Центральна виборча комісія Росії повідомила, що Володимир Путін здобув 87,29% голосів на президентських виборах. Офіційні підсумки виборів будуть оголошені 21 березня.
Також ми писали про те, що Китай і НАТО обговорили незаконне російське вторгнення в Україну.
Читайте Новини.LIVE!