Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Путин в скором времени посетит Китай — в Reuters назвали дату arrow

Путин в скором времени посетит Китай — в Reuters назвали дату

19 марта 2024 12:01
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Путин в скором времени посетит Китай — в Reuters назвали дату
Владимир Путин из Си Цзиньпиномю Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Владимир Путин намерен посетить Китай в мае этого года для переговоров с Си Цзиньпином. Это будет его первая заграничная поездка после переизбрания президентом РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Путин поедет в Китай

По данным пяти источников издания, поездка Путина в Китай, вероятно, состоится во второй половине мая перед запланированной поездкой Си Цзиньпина в Европу. Ожидается, что визит станет возможностью для обеих стран укрепить свои торговые и военные связи.

Заявлено, что Кремль отказался от комментариев по этому поводу, а Министерство иностранных дел Китая еще не отреагировало на запросы с комментариями.

Также издание отмечает, что западные правительства уже выразили осуждение о переизбрании Путина, но Китай, Индия и Северная Корея поздравляют лидера России и продолжения его правления.

Напомним, что после обработки 99,75% протоколов Центральная избирательная комиссия России сообщила, что Владимир Путин получил 87,29% голосов на президентских выборах. Официальные итоги выборов будут объявлены 21 марта.

Также мы писали о том, что Китай и НАТО обсудили незаконное российское вторжение в Украину.

Китай
владимир путин
Си Цзиньпинь
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться