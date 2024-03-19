Путин в скором времени посетит Китай — в Reuters назвали дату

Владимир Путин из Си Цзиньпиномю Фото: росСМИ

Владимир Путин намерен посетить Китай в мае этого года для переговоров с Си Цзиньпином. Это будет его первая заграничная поездка после переизбрания президентом РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Путин поедет в Китай

По данным пяти источников издания, поездка Путина в Китай, вероятно, состоится во второй половине мая перед запланированной поездкой Си Цзиньпина в Европу. Ожидается, что визит станет возможностью для обеих стран укрепить свои торговые и военные связи.

Заявлено, что Кремль отказался от комментариев по этому поводу, а Министерство иностранных дел Китая еще не отреагировало на запросы с комментариями.

Также издание отмечает, что западные правительства уже выразили осуждение о переизбрании Путина, но Китай, Индия и Северная Корея поздравляют лидера России и продолжения его правления.

Напомним, что после обработки 99,75% протоколов Центральная избирательная комиссия России сообщила, что Владимир Путин получил 87,29% голосов на президентских выборах. Официальные итоги выборов будут объявлены 21 марта.

Также мы писали о том, что Китай и НАТО обсудили незаконное российское вторжение в Украину.