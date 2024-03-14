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Китай і НАТО обговорили незаконне російське вторгнення в Україну

14 березня 2024 07:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Китай і НАТО обговорили незаконне російське вторгнення в Україну
Російський військовий. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Представники Міністерства оборони Китаю та Північноатлантичного Альянсу провели вже 8-й діалог з питань політики безпеки. Однією з ключових тем зустрічі стало триваюче російське вторгнення в Україну. 

Про це повідомляє Міноборони КНР.

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Згідно з повідомленням Міноборони Китаю, сторони обмінялися думками не лише щодо російського вторгнення, а й щодо комунікації між військовими Китаю та НАТО, а також інших міжнародних та регіональних питань, які становлять спільний інтерес.

Делегацію Альянсу очолював директор Відділу колективної безпеки генерал-майор Дачіан-Тіберіу Щербан, а китайську – заступник директора Офісу міжнародного військового співробітництва генерал-майор Яо Цінь.

"Під час зустрічі обговорювались питання глобальної та регіональної безпеки з акцентом на незаконному вторгненні Росії в Україну, морська безпека і питання, що становлять спільний інтерес", – ідеться в повідомленні.

Представники Альянсу підкреслили, що штабні переговори є ефективним інструментом для вирішення спільних проблем та інтересів, а також для зміцнення співпраці між країнами.

Нагадаємо, що у розвідці США розповіли, як Китай допомагає РФ у війні проти України. 

Також ми писали про те, що міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що КНР і Росія зміцнять свої дружні зв’язки. Також він засудив США за спроби "придушити" економіку Китаю за допомогою санкцій.

Китай
НАТО
переговори
війна в Україні

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