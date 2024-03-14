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Китай и НАТО обсудили незаконное российское вторжение в Украину

14 марта 2024 07:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Китай и НАТО обсудили незаконное российское вторжение в Украину
Российский военный. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Представители Министерства обороны Китая и Североатлантического Альянса провели уже 8-й диалог по вопросам политики безопасности. Одной из ключевых тем встречи стало продолжающееся российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает Минобороны КНР .

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Согласно сообщению Минобороны Китая, стороны обменялись мнениями не только относительно российского вторжения, но и коммуникации между военными Китая и НАТО, а также других международных и региональных вопросов, представляющих общий интерес.

Делегацию Альянса возглавлял директор Отдела коллективной безопасности генерал-майор Дачиан-Тибериу Щербан, а китайскую – заместитель директора Офиса международного военного сотрудничества генерал-майор Яо Цинь.

"В ходе встречи обсуждались вопросы глобальной и региональной безопасности с акцентом на незаконном вторжении России в Украину, морская безопасность и вопросы, представляющие общий интерес", — говорится в сообщении.

Представители Альянса подчеркнули, что штабные переговоры являются эффективным инструментом для решения общих проблем и интересов, а также укрепления сотрудничества между странами.

Напомним, что в разведке США рассказали, как Китай помогает РФ в войне против Украины.

Также мы писали о том, что министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР и Россия укрепят свои дружеские связи . Также он осудил США за попытки "подавить" экономику Китая с помощью санкций.

Китай
НАТО
переговоры
война в Украине

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